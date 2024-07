【巴黎奧運】奧運開幕式首度在戶外舉行 運動員坐船參加

【KTSF 林子皓報導】

2024巴黎奧運週五正式登場,開幕式以游船航行在塞納河,串聯巴黎各大景點作為主概念,加上Celine Dion、Lady Gaga等人的精采表演,展現出奧運主辦城市巴黎的創意和活力,只可惜巴黎當地下起大雨,也讓這奧運史上首度的戶外開幕式,遇到不少執行上的挑戰。

2024奧運開幕式,就在巴黎奧斯特利茨橋上,燃起象徵法國國旗藍、白、紅三色的煙霧後正式展開。

今年開幕式遊行一共205個國家,超過6800位運動員,搭乘著85艘船隻,沿著塞納河航行6公里,這也是奧運史上首次在戶外舉行的開幕式,包括除了中國有400人參與奧運,由「劍神」張家朗與游泳好手何詩蓓

負責掌旗的香港則有34人,而搭乘第74艘遊船,第180國進場的台灣,今年一共60位運動員參賽,由羽球天后戴姿穎和霹靂舞好手孫振負責掌旗。

而開幕式除了在塞納河上舉行,更處處可見巴黎與法國的傳統與特色,包括羅浮宮的藝術、紅磨坊舞蹈、時尚走秀等等,點綴著包括Lady Gaga等明星帶來的精采表演,都展現巴黎在準備上的用心與創意。

只可惜開幕式進行一個多小時左右,便開始下起大雨,也影響了整個開幕式的流暢度,許多運動員都是在大雨中搭乘遊船進場。

而今年的聖火儀式,則是由24位法國知名的職業與奧運運動員一同接力到位,在羅浮宮的聖火台前,最後由法國前田徑選手Marie-José Pérec和柔道傳奇Teddy Riner點燃聖火,而熱氣球造型的聖火台,隨後也緩緩升空,照亮整個巴黎夜空。

至於開幕式最後的壓軸演出,則由因罹患罕見僵硬人症候群而長達四年無法演出的加拿大歌后Celin Dion,登上了艾菲爾鐵塔,帶來名曲愛的禮讚,奧運也在她清澈嘹亮與極富生命的歌聲中正式拉開序幕。

