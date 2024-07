【巴黎奧運】奧運開幕前夕法國高鐵遭惡意破壞 80萬人受影響

【有線新聞】

巴黎奧運開幕前大半日,法國高鐵系統三條主要線路受到縱火破壞,部分運動員未能出席奧運開幕。鐵路公司正在搶修,預計影響持續至周末,至少80萬乘客行程受阻,建議他們取消行程,歐洲之星列車周末四分一班次取消。

往返巴黎的高鐵列車大規模延誤或取消,巴黎交通樞紐蒙帕爾納斯站大批旅客滯留,估計單是周五已有25萬人受影響。據報兩班在西部大西洋線上載著運動員的列車要中途停駛,兩名德國馬術運動員乘坐的列車折返比利時,相信趕不及出席奧運開幕禮。

歐洲之星列車服務同樣延誤,巴黎北站與倫敦聖潘克拉斯站一樣迫滿人,英國首相施紀賢原本乘搭歐洲之星列車到巴黎出席奧運開幕禮,要改乘飛機。歐洲之星進出巴黎列車要繞道,行車時間至少延長1個半小時,周末期間部分列車要取消,來往比利時、荷蘭、德國的列車都受影響,鐵路系統癱瘓,拖累巴黎周邊出現大塞車。

今次事件源於連接巴黎的三條主要高鐵線路,大西洋線、北線及東線通宵有多處設施被縱火破壞,大西洋線一度火勢猛烈,東南路線的破壞及時被制止,未有影響服務。鐵路的電纜、信號裝置等設施受破壞,大量列車取消及折返,估計破壞行動大約在周五清晨時分發生,即奧運開幕前數小時。法國國營鐵路指,數以千計人員在搶修鐵路系統,但預計需要較長時間,服務影響持續至周末,呼籲旅客取消行程。

巴黎奧組委正與鐵路公司評估情況,部分運動員例如美國籃球隊成員原定要搭高鐵由巴黎往里爾比賽,體育部指會盡力確保不影響賽事。

巴黎警方在各火車站加強警力,暫未有人承認責任。法國總理阿塔爾批評兇徒有組織及計劃行事,熟悉鐵路網絡,正追緝肇事者追究責任。有傳媒引述安全部門消息指,初步懷疑是激進左翼或環保分子所為。

