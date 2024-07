【巴黎奧運】江旻憓女子重劍個人賽奪金 為香港奪史上第三面奧運金牌

【有線新聞】

巴黎奧運,女子重劍個人賽,港隊的江旻憓奪得香港史上第三面奧運金牌。在女子重劍決賽,最多落後6劍的絕境下,最終以「決一劍」反勝。

決賽在巴黎大皇宮上演,江旻憓入場、面露笑容,她身處畫面右方,決賽對東道主劍手法國的瑪露比頓,初段互相試探。

江旻憓比較慢熱,連輸4分,首節落後0比4。這位「一姐」第三次出戰奧運,終於一嘗決賽滋味,第二節陷於被動,最多試過落後1比7。江旻憓及時調整,提出暫停換劍,上演逆轉好戲,完兩節一度收窄到3分差距。第三節鬥得緊湊,江旻憓最後不夠兩分鐘,追至10平手,之後兩度互相得分,到最後階段都變得謹慎,超過一分鐘沒得分下,齊齊收紅牌。

打完三節,12平手下,「決一劍」分勝負。這位香港劍手頂住壓力,成功得分。

香港劍擊隊連續兩屆奧運奪金,亦是香港歷來第3面奧運金牌。

江旻憓說:「我不想輸得『肉酸』,沒有打出香港精神就放棄。我想起可以在這個漂亮的舞台,在這個皇宮比賽本來是我夢想之一,我一定要打得好看、打給你們看,對得起劍擊,教練團隊哉培我,我不可以打成這樣。」

香港劍擊隊連續兩屆有金牌落袋,江旻憓在過百年歷史的巴黎大皇宮,創出香港女子劍手的歷史。星期日輪到男子重劍的何瑋桁及女子花劍的陳諾思亮相。

