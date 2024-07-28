【巴黎奧運】江旻憓女子重劍個人賽奪金 為香港奪史上第三面奧運金牌

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巴黎奧運，女子重劍個人賽，港隊的江旻憓奪得香港史上第三面奧運金牌。在女子重劍決賽，最多落後6劍的絕境下，最終以「決一劍」反勝。

決賽在巴黎大皇宮上演，江旻憓入場、面露笑容，她身處畫面右方，決賽對東道主劍手法國的瑪露比頓，初段互相試探。

江旻憓比較慢熱，連輸4分，首節落後0比4。這位「一姐」第三次出戰奧運，終於一嘗決賽滋味，第二節陷於被動，最多試過落後1比7。江旻憓及時調整，提出暫停換劍，上演逆轉好戲，完兩節一度收窄到3分差距。第三節鬥得緊湊，江旻憓最後不夠兩分鐘，追至10平手，之後兩度互相得分，到最後階段都變得謹慎，超過一分鐘沒得分下，齊齊收紅牌。

打完三節，12平手下，「決一劍」分勝負。這位香港劍手頂住壓力，成功得分。

香港劍擊隊連續兩屆奧運奪金，亦是香港歷來第3面奧運金牌。

江旻憓說：「我不想輸得『肉酸』，沒有打出香港精神就放棄。我想起可以在這個漂亮的舞台，在這個皇宮比賽本來是我夢想之一，我一定要打得好看、打給你們看，對得起劍擊，教練團隊哉培我，我不可以打成這樣。」

香港劍擊隊連續兩屆有金牌落袋，江旻憓在過百年歷史的巴黎大皇宮，創出香港女子劍手的歷史。星期日輪到男子重劍的何瑋桁及女子花劍的陳諾思亮相。

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