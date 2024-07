【巴黎奧運】奧運首個週末 美國隊拿下游泳項目兩面金牌

【KTSF】

奧運第一個週末,美國隊以游泳項目拿下兩面金牌,又以女子擊劍奪下第三金。

巴黎奧運第一天,美國隊在男子400米自由式接力奪下首面金牌,以3分09秒28,取勝銀牌澳洲和銅牌義大利,這也是美國隊連續三屆在此項目奪冠。

美國隊四名好手,包括來自柏克萊加大的Jack Alexy,還有在東京奧運單屆拿下五面獎牌,破歷史紀錄的Caeleb Dressel,這屆已升格當爸爸,在觀眾席上的妻子,抱著五個月大的兒子熱情加油。

而為本屆奧運傳遞聖火的傳奇饒舌歌手Snoop Dogg,就在旁邊吶喊助陣。

女子400米自由式接力方面,澳洲隊技高一籌,連續四屆奪金。

而本屆奧運美國隊選手,最多來自史丹福大學。

本來落後的美國隊,就在第四棒史丹福大學校友Simone Manuel的衝刺下,最後超越中國隊取得銀牌。

個人方面,也在女子接力隊上,來自史丹福大學的Torri Huske,在女子蝶式項目,為美國隊拿下第二面金牌,以0.04秒擊敗之前在預賽打破世界紀錄的銀牌隊友Gretchen Walsh,中國隊的张雨霏拿下銅牌。

而在巴黎陰雨綿綿的街頭舉行的單車女子計時賽,美國隊的Chloe Dygert,在一開始路滑摔車後堅持到最後,只以不到一秒之差屈居銅牌,金、銀牌則分別為澳洲和英國。

女子400米自由式方面,衛冕冠軍以及世界紀錄保持人,澳洲隊的Ariarne Titmus一路領先奪金,打敗銀牌加拿大的Summer McIntosh,以及銅牌美國隊名將Katie Ledecky。

