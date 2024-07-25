【美國大選】特朗普指賀錦麗極左立場將摧毀國家

【有線新聞】

美國共和黨總統候選人特朗普，批評民主黨的副總統賀錦麗立場極左，若當選會摧毀美國。兩個最新民調顯示，特朗普和賀錦麗各有領先。

特朗普到北卡羅來納州拉票，再次講到民主黨內訌，指拜登退選是因為他在民調中輸得太慘，但民主黨人逼他退選是不民主的做法，特朗普重點攻擊接棒的賀錦麗，形容她新的「受害者」，說：「現在我們有新的受害人要擊敗，騙子賀錦麗，美國史上最無能及極左的副總統。她是激進的左派瘋子，若她入主白宮將摧毀國家，我不容許這事發生。」

特朗普聲稱賀錦麗的立場比拜登更激進，是拜登任內所有施政災難的推手，指控她打開邊境，任由非法入境者大量湧入。

經歷過槍擊的特朗普，表明不打算對民主黨手下留情，說：「他們說我有些改變，在我被槍擊後，我變得友善，若你們不介意，我不打算變和善，可以嗎?我不打算變和善。」

賀錦麗幾乎肯定成為民主黨總統候選人，兩個在拜登退選後進行的民調，特朗普與賀錦麗支持度相差不遠。路透社的調查，賀錦麗民望以2個百分點領先，美國有線新聞網絡民調則顯示特朗普領先3個百分點，兩項調查的差距都在誤差範圍之內。

特朗普與拜登原定9月10日會再進行辯論，但特朗普稱沒興趣參加這場由美國廣播公司主辦的辯論，他希望由霍士新聞主辦。霍士新聞已向特朗普及賀錦麗陣營提議9月17日辯論。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。