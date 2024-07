【美國大選】特朗普指賀錦麗極左立場將摧毀國家

【有線新聞】

美國共和黨總統候選人特朗普,批評民主黨的副總統賀錦麗立場極左,若當選會摧毀美國。兩個最新民調顯示,特朗普和賀錦麗各有領先。

特朗普到北卡羅來納州拉票,再次講到民主黨內訌,指拜登退選是因為他在民調中輸得太慘,但民主黨人逼他退選是不民主的做法,特朗普重點攻擊接棒的賀錦麗,形容她新的「受害者」,說:「現在我們有新的受害人要擊敗,騙子賀錦麗,美國史上最無能及極左的副總統。她是激進的左派瘋子,若她入主白宮將摧毀國家,我不容許這事發生。」

特朗普聲稱賀錦麗的立場比拜登更激進,是拜登任內所有施政災難的推手,指控她打開邊境,任由非法入境者大量湧入。

經歷過槍擊的特朗普,表明不打算對民主黨手下留情,說:「他們說我有些改變,在我被槍擊後,我變得友善,若你們不介意,我不打算變和善,可以嗎?我不打算變和善。」

賀錦麗幾乎肯定成為民主黨總統候選人,兩個在拜登退選後進行的民調,特朗普與賀錦麗支持度相差不遠。路透社的調查,賀錦麗民望以2個百分點領先,美國有線新聞網絡民調則顯示特朗普領先3個百分點,兩項調查的差距都在誤差範圍之內。

特朗普與拜登原定9月10日會再進行辯論,但特朗普稱沒興趣參加這場由美國廣播公司主辦的辯論,他希望由霍士新聞主辦。霍士新聞已向特朗普及賀錦麗陣營提議9月17日辯論。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。