【加州新聞】加州全保宣布2025年度健保計劃新收費率 平均調漲7.9%（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州全保(Covered California)週三宣布2025年度健保計劃新收費率,平均漲幅為7.9%,不過由於政府補貼,多數投保民眾不會感覺到太大的影響,另外,俗稱DACA的夢想生,也首度可以在加州全保的平台購買健康保險。

加州全保每年從11月開始登記新年度的保險,週三該機構舉行語音記者會,宣布2025年的保費將會上漲,初步估算出的平均漲幅為7.9%,當局建議民眾貨比三家,找到最適合自己的計劃。

加州全保執行主任Jessica Altman說:「這項7.9%的漲幅,反應了所有提供個人保險計畫的健保業者,提議費率的平均值,很重要的是要記得,費率會因為計劃和區域而有所不同,而且價錢也會每年調整,正因為如此,我們鼓勵所有的投保人要去做比較,找到最可以負擔,又最符合他們及家人需要的計劃。」

灣區各地區漲幅不一,但都超過7%,例如舊金山的漲幅為7.7%,Alameda縣漲幅為7.9%,Contra Costa縣漲幅為7.6%,San Mateo縣漲幅為7.3%。

不過,由於政府的補貼也增加了,多數的投保人不會感覺到因保費上漲的衝擊。

Altman指出,加州全保的投保人當中,有大約九成的人士,多少都有得到經濟援助,尤其加州新增的1億6千5百萬元健保可負擔儲備基金,2024年度加州已經幫助130萬名投保人提高經濟援助,2025年度將會繼續,而且預計有25%的投保人如果選擇銀級計劃的話,將會是零保費,比本年度的兩成人數有所增加。

Altman說:「2025年加強成本削減計劃,將擴大這些福利,讓所有收入超過聯邦貧困線200%的加州人,合資格參加增強版Silver73計劃,無需免賠額度並減少自付額費用,進一步減少獲得醫療保健的財務障礙,並簡化購買健康保險的流程。」

值得注意的是,新年度開始,俗稱夢想生的DACA人士,也首度可以透過加州全保平台購買健康保險。

Altman說:「估計顯示加州大約有4萬名,DACA受益者將合資格,透過加州全保取得納保及經濟援助,我們也從11月1日起有個特別登記期,允許DACA受益者報名健保計劃持續到年底,而11月申請投保的人,最早在12月1日就可以開始使用計劃。」

加州全保在2025年度共有12家醫保業者提供健保計劃,每個計劃會有兩到三種選擇。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。