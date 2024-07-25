【加州新聞】加州全保宣布2025年度健保計劃新收費率 平均調漲7.9%（視頻）

July 25, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注

【KTSF 古琳嘉報導】

加州全保（Covered California）週三宣布2025年度健保計劃新收費率，平均漲幅為7.9%，不過由於政府補貼，多數投保民眾不會感覺到太大的影響，另外，俗稱DACA的夢想生，也首度可以在加州全保的平台購買健康保險。

加州全保每年從11月開始登記新年度的保險，週三該機構舉行語音記者會，宣布2025年的保費將會上漲，初步估算出的平均漲幅為7.9%，當局建議民眾貨比三家，找到最適合自己的計劃。

加州全保執行主任Jessica Altman說：「這項7.9%的漲幅，反應了所有提供個人保險計畫的健保業者，提議費率的平均值，很重要的是要記得，費率會因為計劃和區域而有所不同，而且價錢也會每年調整，正因為如此，我們鼓勵所有的投保人要去做比較，找到最可以負擔，又最符合他們及家人需要的計劃。」

灣區各地區漲幅不一，但都超過7%，例如舊金山的漲幅為7.7%，Alameda縣漲幅為7.9%，Contra Costa縣漲幅為7.6%，San Mateo縣漲幅為7.3%。

不過，由於政府的補貼也增加了，多數的投保人不會感覺到因保費上漲的衝擊。

Altman指出，加州全保的投保人當中，有大約九成的人士，多少都有得到經濟援助，尤其加州新增的1億6千5百萬元健保可負擔儲備基金，2024年度加州已經幫助130萬名投保人提高經濟援助，2025年度將會繼續，而且預計有25%的投保人如果選擇銀級計劃的話，將會是零保費，比本年度的兩成人數有所增加。

Altman說：「2025年加強成本削減計劃，將擴大這些福利，讓所有收入超過聯邦貧困線200%的加州人，合資格參加增強版Silver73計劃，無需免賠額度並減少自付額費用，進一步減少獲得醫療保健的財務障礙，並簡化購買健康保險的流程。」

值得注意的是，新年度開始，俗稱夢想生的DACA人士，也首度可以透過加州全保平台購買健康保險。

Altman說：「估計顯示加州大約有4萬名，DACA受益者將合資格，透過加州全保取得納保及經濟援助，我們也從11月1日起有個特別登記期，允許DACA受益者報名健保計劃持續到年底，而11月申請投保的人，最早在12月1日就可以開始使用計劃。」

加州全保在2025年度共有12家醫保業者提供健保計劃，每個計劃會有兩到三種選擇。

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