根據保險公司估計,上星期保安軟件公司CrowdStrike因為更新軟件,而導致全球出現的技術故障,單是對財富500公司帶來的直接經濟損失就超過50億元。

根據保險業分析指出,這次CrowdStrike對全球造成的技術故障,其中健保和銀行業受衝擊最大,單是這兩個範疇造成的經濟損失就有接近30億元。

其次受影響最大的是American和聯合兩大航空公司,估計合共損失8.6億元。

無數商業仍然掙扎恢復正常營業,特別是Delta航空,聯邦運輸部正徹查事件。

CrowdStrike指出,在測試系統中因為存在缺陷,導致軟件更新時出錯。

