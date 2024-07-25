【美國大選】拜登退選後首度發表講話 稱希望交捧給下一代

July 25, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登宣布退出競選連任之後，週三在白宮向全國發表講話，他表示希望交捧給較年輕的一代，拜登說，他尊重這個辦公室，但他更愛國家。

拜登說：「我已決定最好的方式，就是交棒給下一代。」

拜登週三在橢圓形辦公室首度向美國人說明，他突然退出2024年總統選戰的原因。

拜登表示，他退選關乎挽救民主，他做總統是他一生的榮幸。

拜登說：「我尊敬這辦公室，但我更加愛國家，做總統是我一生的榮幸，但維護處於危險中的民主，比任何職銜更重要。」

他指出，美國現時是處於選擇前進抑或選擇後退。

拜登說：「美國要選擇前進或後退、希望抑或仇恨、團結抑或分裂，我們必須決定，我們是否仍然相信誠實、正直、尊重？」

拜登又說，他希望完成他總統任期的餘下時間，即是只是剩下六個月時間，他將會專注於做好總統的本份，處理經濟、民權、政治暴力、槍械暴力和氣候變化等事務，他又提到將會致力推動聯邦最高法院的改革。

拜登的家人包括妻子還有女兒，也出現在橢圓形辦公室，給予他最大的支持。

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