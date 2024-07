【有線新聞】

美國民主黨的全國代表大會規則委員會同意,在8月1日或之前提名賀錦麗成為黨的總統候選人,以便她盡快公布競選拍檔。

賀錦麗周三在印第安納波利斯,向六千名黑人婦女拉票,她說,今次總統大選是選擇兩個不同的國家未來,一是聚焦未來發展,另一是只着眼過去的成就。

她說,自己是認真競逐,希望當地的民眾支持民主黨的競選活動。印第安納州在過去十六年的大選,一直就由共和黨勝出。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。