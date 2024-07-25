【全國新聞】特朗普陣營指拜登不能將選舉經費轉移給賀錦麗

July 25, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / Lawrence Jackson / White House)

【KTSF 朱慧琪報導】

共和黨總統候選人兼前總統特朗普向聯邦選舉委員會（FEC）投訴指，拜登不能將他之前籌得的選舉經費，轉移給接他棒競選的賀錦麗。

特朗普的競選法律團隊，週二向FEC投訴，指拜登退出2024年總統競選後，不應該將之前籌得的9,150萬選舉經費轉移給賀錦麗，認為民主黨這樣做，等同一名總統候選人肆無忌憚向另一名總統候選人過度捐款。

特朗普一方表示，如果這筆錢轉交給賀錦麗，將是自1971年實施聯邦選舉法以來最大的違法行為。

有選務財政專家指出，賀錦麗可以使用這筆錢，原因是這筆款項已登記供總統和副總統使用。

聯邦選舉委員會發言人表示，委員會的政策是不討論執法問題，因此對事件不予評論。

據BBC報導，民主黨競選籌款平台ActBlue的數據顯示，自拜登宣布退選以來，民主黨收到88萬人小額捐款，最多為200元，24小時內募捐到8100萬，至今民主黨已經將超過1億元的捐款轉交賀錦麗的競選工程。

民主黨草根階層近日踴躍捐款給賀錦麗，反映他們贊成賀錦麗接棒。

之前因為拜登的年齡問題，令民主黨草根階層以至上層大金主都約束捐獻。

在民意支持度方面，CNN的最新民意調查顯示，全國範圍特朗普目前以49%，領先賀錦麗三個百分點，這個是兩黨總統候選人今年以來最小的差距，反映賀錦麗正在收服拜登的失地。

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