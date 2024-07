【有線新聞】

美國聯邦調查局長就前總統特朗普遇刺案,出席國會聽證會。克里斯托弗雷向眾議院司法委員會聽證會交代調查進展,正循企圖行刺及本土恐怖主義方向調查,仍在評估槍手行兇動機。

他透露疑兇克魯克斯在特朗普拉票活動開始前兩小時,在百多米外放無人機,視察集會地點情況,又指克魯克斯車內藏有兩枚爆炸裝置,但相信他沒有能力在屋頂遙控引爆,所以沒有使用。

