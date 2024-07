【美國大選】賀錦麗到關鍵搖擺州威斯康辛州造勢 共和黨加緊攻擊

【KTSF 張麗月報導】

副總統賀錦麗接捧代替拜登競選,至今已經取得2500幾位,民主黨代表的支持已經達到提名門檻,國會參眾兩院民主黨領袖也表態支持她,她週二前往關鍵搖擺州威斯康辛州造勢,共和黨就加緊對她的攻擊。

美聯社的最新調查統計,賀錦麗至今已獲得3107位民主黨代表的支持,而提名門檻是1976票,她週二在威斯康辛州Milwaukee市造勢。

賀錦麗說:「朋友,距離大選日只有105天,期間我們有工作要做,但我們不怕艱辛工作?我們喜歡辛勤工作,是麽?」

賀錦麗競選陣營聲稱,增加了超過三萬名義工幫手,特別是較年輕選民的熱烈支持。

最新民意調查顯示,賀錦麗在關鍵搖擺州份之一的威斯康辛州,民意支持度同特朗普大平手,都是48%。

在特朗普槍擊案發生後,拜登退選前所做的各項民意調查,分別表明在七個關鍵搖擺州份,包括威斯康辛、賓夕法尼亞、喬治亞、北卡、密歇根、內華達及亞利桑那等州在內,特朗普就領先拜登3到7個百分點,但賀錦麗在全國的民意支持度高過拜登,因此被認為有能力同特朗普較量。

她在威州的第一場造勢活動,就繼續強調她與特朗普的不同之處,她也強調要鞏固美國的中產階層。

賀錦麗說:「建立中產階層將是我當總統的一個定義目標,因為威州這裡都知道,中產階層強大,美國就強大,特朗普想讓國家倒退,其極端的『2025計劃』,將削弱中產階層,我們知道必須嚴肅看待這個,你們知道他們白字黑字寫下?」

『2025計劃』是保守派智庫『傳統基金會』為共和黨未來重新執政而設計的政治綱領,重點是讓總統控制整個行政權,並重新將公務員分類,透過政治任命方式,委任忠貞分子去確切執行特朗普的政策。

賀錦麗說:「美國已嘗試過這些失敗的經濟政策,我們不會再走回頭路。」

共和黨自然也加緊攻擊賀錦麗,指她只不過是新瓶舊酒,尤其在移民和通脹問題上,就好像拜登一樣搞不好。

共和黨聯邦參議員Tom Cotton說:「賀錦麗是三藩市自由派人,她只是延續拜登的失敗政策

共和黨聯邦參議員JD Vance說:「她附和拜登每一項失敗,她隱瞞拜登的精神狀態。」

有關總統拜登退選的事,拜登週三會向全國作出交代。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。