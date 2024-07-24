【美國大選】賀錦麗到關鍵搖擺州威斯康辛州造勢 共和黨加緊攻擊

【KTSF 張麗月報導】

副總統賀錦麗接捧代替拜登競選，至今已經取得2500幾位，民主黨代表的支持已經達到提名門檻，國會參眾兩院民主黨領袖也表態支持她，她週二前往關鍵搖擺州威斯康辛州造勢，共和黨就加緊對她的攻擊。

美聯社的最新調查統計，賀錦麗至今已獲得3107位民主黨代表的支持，而提名門檻是1976票，她週二在威斯康辛州Milwaukee市造勢。

賀錦麗說：「朋友，距離大選日只有105天，期間我們有工作要做，但我們不怕艱辛工作？我們喜歡辛勤工作，是麽？」

賀錦麗競選陣營聲稱，增加了超過三萬名義工幫手，特別是較年輕選民的熱烈支持。

最新民意調查顯示，賀錦麗在關鍵搖擺州份之一的威斯康辛州，民意支持度同特朗普大平手，都是48%。

在特朗普槍擊案發生後，拜登退選前所做的各項民意調查，分別表明在七個關鍵搖擺州份，包括威斯康辛、賓夕法尼亞、喬治亞、北卡、密歇根、內華達及亞利桑那等州在內，特朗普就領先拜登3到7個百分點，但賀錦麗在全國的民意支持度高過拜登，因此被認為有能力同特朗普較量。

她在威州的第一場造勢活動，就繼續強調她與特朗普的不同之處，她也強調要鞏固美國的中產階層。

賀錦麗說：「建立中產階層將是我當總統的一個定義目標，因為威州這裡都知道，中產階層強大，美國就強大，特朗普想讓國家倒退，其極端的『2025計劃』，將削弱中產階層，我們知道必須嚴肅看待這個，你們知道他們白字黑字寫下？」

『2025計劃』是保守派智庫『傳統基金會』為共和黨未來重新執政而設計的政治綱領，重點是讓總統控制整個行政權，並重新將公務員分類，透過政治任命方式，委任忠貞分子去確切執行特朗普的政策。

賀錦麗說：「美國已嘗試過這些失敗的經濟政策，我們不會再走回頭路。」

共和黨自然也加緊攻擊賀錦麗，指她只不過是新瓶舊酒，尤其在移民和通脹問題上，就好像拜登一樣搞不好。

共和黨聯邦參議員Tom Cotton說：「賀錦麗是三藩市自由派人，她只是延續拜登的失敗政策

共和黨聯邦參議員JD Vance說：「她附和拜登每一項失敗，她隱瞞拜登的精神狀態。」

有關總統拜登退選的事，拜登週三會向全國作出交代。

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