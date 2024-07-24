【巴黎奧運】奧運教練與華裔妻子創辦擊劍俱樂部 培養奧運擊劍選手（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國奧運男子花式擊劍隊教練Greg Massialas雖然本身不是華裔，卻有許多華裔學生，他和華裔妻子陳傳慧（Vivian Massialas）創辦的擊劍俱樂部，已經培養出好幾位奧運擊劍選手，也幫助無數的學生申請上知名大學，他們是怎麼做到的？

Greg教練一聲令下，小小擊劍手們各個上緊發條，開始日常的訓練，這家位於舊金山日落區的擊劍俱樂部，是由Greg Massialas創辦的，這個擊劍場不僅成為孕育奧運選手的搖籃，學員們拿下的擊劍冠軍獎牌就有約五十座。

Greg說：「我有、我想一下，有五個美國奧運選手，一個參加巴西奧運的英國擊劍手，我們也拿下很多個不同的世界冠軍和青少年奧運冠軍，各種種類的冠軍，我們已經拿過大約五十座冠軍獎牌，至今有五個奧運獎牌，五個青少年奧運獎牌。」

Greg Massialas的兒女也是奧運擊劍選手，兒子陳海翔這次巴黎奧運第四度站上奧運賽場，女兒也曾在東京奧運出賽，Greg自2008年北京奧運開始，一直擔任美國奧運男子花式擊劍隊教練，始終紮根在舊金山的他，教授擊劍已經超過25年。

Greg說：「我的目標就是要打造冠軍，要做出改變，那是我一開始的起點，然後我有一個十年計劃，關於我們要做些甚麼，每一年都有期待要做的事情。」

陳傳慧說：「他的計劃就是說，我要製造、我要教出一個世界冠軍、奧運冠軍，這是他從一開始的目標，然後從那個他再倒過來推估，我該怎麼做，去做到這一步，所以我是非常非常地敬佩他。」

從拉拉鍊的小動作，可以看出夫妻倆的鶼鰈情深，由於太太說敬佩先生，先生則稱許太太才是俱樂部的支柱。

Greg說：「我沒辦法做到一切，因為我經常在旅行（出賽），我有很多不同的事要忙，所以她才是所有事務的基石，人們到俱樂部來通常都是先找她。」

來自台灣的陳傳慧，原本是個鋼琴老師，現在是俱樂部的大總管，更是當時俱樂部的推手。

陳傳慧說：「我就覺得他對擊劍懂得這麼多，不管是技巧方面、歷史方面，比賽方面，只要我跟他聊天，我覺得他基本上就是一個擊劍的百科全書，所以我心裡就想說，他有這麼多的知識，不教給別人、不傳授下去，實在是太可惜了。」

Greg從孩子學校的課外活動開始當起教練，隨著學生需求愈來愈多，開始創辦擊劍俱樂部，最終落腳在日落區，不過計劃總是感不上變化，教練的奧運十年計劃，有著各種起起伏伏。

Greg說：「倫敦奧運時，我們最頂尖的選手受傷了，後來當然在巴西奧運對我們來說很好，然後接著我們就著眼於東京奧運，但我們很不幸因為有新冠肺炎，相關的議題來了，然後現在我想我們所有都平順了，現在我們要一舉完成。」

不只培養冠軍，這個擊劍俱樂部，還幫助許多學子順利申請到包括常春藤名校在內的許多知名大學，他們是怎麼做到的？

Greg說：「我們一直強調的是高素質的組合，運動和高素質學術的組合，是一個很棒的組合，這跟我們的擊劍完美吻合，看看那些長春藤學校、史丹福大學、聖母大學，以及其他例如杜克大學等，他們都有擊劍的項目，所以我們有很多的擊劍手，獲錄取進到這些不同的計劃。」

擊劍手經常出外旅行打比賽，可以訓練獨立和抗壓性，以及與人溝通的技巧，再加上如何面對挫敗等，這些都是知名大學看重的特質。

在俱樂部裡，負責跟教練和學生家長們溝通的陳傳慧說，擊劍不僅是運動，更強調品格。

陳傳慧說：「除了教擊劍以外，我們真的是很真心地為每一個孩子好，並不是每一個孩子都能夠成為奧運選手，但是這一路走來，每一個孩子都能夠學到太多的人生課題，怎麼樣在遇到困難的時候，怎麼樣解決問題，怎麼樣去堅忍渡過那個難關。」

Greg教練現在人已經在巴黎，十年計劃是否能在這一戰畫下完美句點，他信心滿滿。

Greg說：「我們的下一個目標就是贏得金牌，就是這樣。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。