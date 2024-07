【巴黎奧運】奧運教練與華裔妻子創辦擊劍俱樂部 培養奧運擊劍選手（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國奧運男子花式擊劍隊教練Greg Massialas雖然本身不是華裔,卻有許多華裔學生,他和華裔妻子陳傳慧(Vivian Massialas)創辦的擊劍俱樂部,已經培養出好幾位奧運擊劍選手,也幫助無數的學生申請上知名大學,他們是怎麼做到的?

Greg教練一聲令下,小小擊劍手們各個上緊發條,開始日常的訓練,這家位於舊金山日落區的擊劍俱樂部,是由Greg Massialas創辦的,這個擊劍場不僅成為孕育奧運選手的搖籃,學員們拿下的擊劍冠軍獎牌就有約五十座。

Greg說:「我有、我想一下,有五個美國奧運選手,一個參加巴西奧運的英國擊劍手,我們也拿下很多個不同的世界冠軍和青少年奧運冠軍,各種種類的冠軍,我們已經拿過大約五十座冠軍獎牌,至今有五個奧運獎牌,五個青少年奧運獎牌。」

Greg Massialas的兒女也是奧運擊劍選手,兒子陳海翔這次巴黎奧運第四度站上奧運賽場,女兒也曾在東京奧運出賽,Greg自2008年北京奧運開始,一直擔任美國奧運男子花式擊劍隊教練,始終紮根在舊金山的他,教授擊劍已經超過25年。

Greg說:「我的目標就是要打造冠軍,要做出改變,那是我一開始的起點,然後我有一個十年計劃,關於我們要做些甚麼,每一年都有期待要做的事情。」

陳傳慧說:「他的計劃就是說,我要製造、我要教出一個世界冠軍、奧運冠軍,這是他從一開始的目標,然後從那個他再倒過來推估,我該怎麼做,去做到這一步,所以我是非常非常地敬佩他。」

從拉拉鍊的小動作,可以看出夫妻倆的鶼鰈情深,由於太太說敬佩先生,先生則稱許太太才是俱樂部的支柱。

Greg說:「我沒辦法做到一切,因為我經常在旅行(出賽),我有很多不同的事要忙,所以她才是所有事務的基石,人們到俱樂部來通常都是先找她。」

來自台灣的陳傳慧,原本是個鋼琴老師,現在是俱樂部的大總管,更是當時俱樂部的推手。

陳傳慧說:「我就覺得他對擊劍懂得這麼多,不管是技巧方面、歷史方面,比賽方面,只要我跟他聊天,我覺得他基本上就是一個擊劍的百科全書,所以我心裡就想說,他有這麼多的知識,不教給別人、不傳授下去,實在是太可惜了。」

Greg從孩子學校的課外活動開始當起教練,隨著學生需求愈來愈多,開始創辦擊劍俱樂部,最終落腳在日落區,不過計劃總是感不上變化,教練的奧運十年計劃,有著各種起起伏伏。

Greg說:「倫敦奧運時,我們最頂尖的選手受傷了,後來當然在巴西奧運對我們來說很好,然後接著我們就著眼於東京奧運,但我們很不幸因為有新冠肺炎,相關的議題來了,然後現在我想我們所有都平順了,現在我們要一舉完成。」

不只培養冠軍,這個擊劍俱樂部,還幫助許多學子順利申請到包括常春藤名校在內的許多知名大學,他們是怎麼做到的?

Greg說:「我們一直強調的是高素質的組合,運動和高素質學術的組合,是一個很棒的組合,這跟我們的擊劍完美吻合,看看那些長春藤學校、史丹福大學、聖母大學,以及其他例如杜克大學等,他們都有擊劍的項目,所以我們有很多的擊劍手,獲錄取進到這些不同的計劃。」

擊劍手經常出外旅行打比賽,可以訓練獨立和抗壓性,以及與人溝通的技巧,再加上如何面對挫敗等,這些都是知名大學看重的特質。

在俱樂部裡,負責跟教練和學生家長們溝通的陳傳慧說,擊劍不僅是運動,更強調品格。

陳傳慧說:「除了教擊劍以外,我們真的是很真心地為每一個孩子好,並不是每一個孩子都能夠成為奧運選手,但是這一路走來,每一個孩子都能夠學到太多的人生課題,怎麼樣在遇到困難的時候,怎麼樣解決問題,怎麼樣去堅忍渡過那個難關。」

Greg教練現在人已經在巴黎,十年計劃是否能在這一戰畫下完美句點,他信心滿滿。

Greg說:「我們的下一個目標就是贏得金牌,就是這樣。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。