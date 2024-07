【灣區新聞】舊金山一拖車公司涉非法拖走汽車 被禁投標市府合約5年（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)一間拖車公司,因為非法拖走停放在一個私人停車場的車子,又令車主取回車子時更加困難,而被當局禁止投標市府合約五年。

市府律師邱信福辦公室提供的法庭文件顯示,在2023年2月至5月之間,拖車公司Auto Towing在Portola區San Bruno Avenue一間銀行的私人停車場,在沒有取得業主的同意下,將一些車子拖走,這是不合法的。

更糟的是,拖車公司把這些車拖到的地方,並不是公司在灣景區Underwood Avenue的地址,而是Oakdale Avenue的一個設施,這導致車子被拖走的車主,更加困難找回他們的車子。

市府律師辦公室表示,為了杜絕涉嫌貪污的承包商,市府立法通過讓市府可以暫停和涉及犯罪的這些公司合作,並不讓這些公司得到市府撥款。

這項涉及Auto Towing的禁止令,將歷時五年,而在此之前,公司的兩名東主Abigail Fuentes 和Jose Badillo,也因為被控涉及一項欺詐計劃,而在今年2月被市府暫停讓這間公司投標市府合約。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。