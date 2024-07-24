【灣區新聞】舊金山一拖車公司涉非法拖走汽車 被禁投標市府合約5年（視頻）

July 24, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）一間拖車公司，因為非法拖走停放在一個私人停車場的車子，又令車主取回車子時更加困難，而被當局禁止投標市府合約五年。

市府律師邱信福辦公室提供的法庭文件顯示，在2023年2月至5月之間，拖車公司Auto Towing在Portola區San Bruno Avenue一間銀行的私人停車場，在沒有取得業主的同意下，將一些車子拖走，這是不合法的。

更糟的是，拖車公司把這些車拖到的地方，並不是公司在灣景區Underwood Avenue的地址，而是Oakdale Avenue的一個設施，這導致車子被拖走的車主，更加困難找回他們的車子。

市府律師辦公室表示，為了杜絕涉嫌貪污的承包商，市府立法通過讓市府可以暫停和涉及犯罪的這些公司合作，並不讓這些公司得到市府撥款。

這項涉及Auto Towing的禁止令，將歷時五年，而在此之前，公司的兩名東主Abigail Fuentes 和Jose Badillo，也因為被控涉及一項欺詐計劃，而在今年2月被市府暫停讓這間公司投標市府合約。

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