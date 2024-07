【灣區新聞】大批民眾舊金山市政廳外示威 反對永久關閉Great Highway部分路段（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

舊金山(三藩市)選民將在11月的選舉中表決,是否永久性關閉日落區Great Highway的部分路段,一些社區民眾週二在市政廳外抗議示威,並向市府官員遞交請願書,要求撤回提案。

週二上午有大約近百名社區人士在市政廳外抗議,表示反對永久性關閉海傍大道Great Highway的部分路段,建議的計劃是Great Highway從Lincoln Avenue到Sloat Boulevard的部分將永久性關閉,在這路段建一個海傍公園。

一些民眾認為,要是關閉這個路段,將影響沿著日落區西部的公路交通,範圍波及從南部Daly City和Lakeside區到北部列治文區。

社區人士雷千紅說:「需要開車去醫院的人,無法去到退伍軍人醫院,如果有急救需要的話,消防局都不能夠再用這個海傍公園去救人,這幾樣是很重要的,而且如果關閉海傍公路,那些車就會轉而開到附近的房子前面,這樣也會造成環境污染和更吵,影響那裡的居民。」

但是支持永久性封路的一些人士表示,附近道路可以應付可能增加的車流。

舊金山社區空間組織主席Lucas Lux說:「數據顯示,附近道路的交通,和疫情前相比來得顯著的低。」

一些民眾就批評,這個涉及日落區居民的議題,為什麼要給整個舊金山做決定。

代表日落區的市議員殷嘉立(Joel Engardio)表示,把海傍大道改為公園的計劃,會改變整個海岸,所以應該讓所有選民決定,而反對改變的民眾,是可以說服選民投反對票。

殷嘉立說:「海岸是屬於舊金山所有人的,不只是屬於一個開車人士,或是一個腳踏車騎士,所以一個那麼重要的議題,大家都應該有意見,但是我們也要確保交通方面,人們可以去到他們要去的地方,我們有這樣做的方法,所以這個提案,並不會切斷列治文區和日落區,銜接這兩個地方的道路路段,還是全天性開通的。」

殷嘉立補充,要是落實公園的計劃,也可以帶動人流來到這裡,其實更加可以振興地方經濟。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。