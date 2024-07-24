【灣區新聞】大批民眾舊金山市政廳外示威 反對永久關閉Great Highway部分路段（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

舊金山（三藩市）選民將在11月的選舉中表決，是否永久性關閉日落區Great Highway的部分路段，一些社區民眾週二在市政廳外抗議示威，並向市府官員遞交請願書，要求撤回提案。

週二上午有大約近百名社區人士在市政廳外抗議，表示反對永久性關閉海傍大道Great Highway的部分路段，建議的計劃是Great Highway從Lincoln Avenue到Sloat Boulevard的部分將永久性關閉，在這路段建一個海傍公園。

一些民眾認為，要是關閉這個路段，將影響沿著日落區西部的公路交通，範圍波及從南部Daly City和Lakeside區到北部列治文區。

社區人士雷千紅說：「需要開車去醫院的人，無法去到退伍軍人醫院，如果有急救需要的話，消防局都不能夠再用這個海傍公園去救人，這幾樣是很重要的，而且如果關閉海傍公路，那些車就會轉而開到附近的房子前面，這樣也會造成環境污染和更吵，影響那裡的居民。」

但是支持永久性封路的一些人士表示，附近道路可以應付可能增加的車流。

舊金山社區空間組織主席Lucas Lux說：「數據顯示，附近道路的交通，和疫情前相比來得顯著的低。」

一些民眾就批評，這個涉及日落區居民的議題，為什麼要給整個舊金山做決定。

代表日落區的市議員殷嘉立（Joel Engardio）表示，把海傍大道改為公園的計劃，會改變整個海岸，所以應該讓所有選民決定，而反對改變的民眾，是可以說服選民投反對票。

殷嘉立說：「海岸是屬於舊金山所有人的，不只是屬於一個開車人士，或是一個腳踏車騎士，所以一個那麼重要的議題，大家都應該有意見，但是我們也要確保交通方面，人們可以去到他們要去的地方，我們有這樣做的方法，所以這個提案，並不會切斷列治文區和日落區，銜接這兩個地方的道路路段，還是全天性開通的。」

殷嘉立補充，要是落實公園的計劃，也可以帶動人流來到這裡，其實更加可以振興地方經濟。

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