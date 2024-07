【KTSF】

中半島Millbrae市針對兩位市議員的罷免投票週二結束,看看開票的初步結果。

面對罷免的是Angela Cahalan和Maurice Goodman,發起罷免的市民表示,這是因為他們就La Quinta酒店改建成無家可歸人士住所的計劃沒有聽取民意。

這些民眾表示,許多人反對改建項目的原因是,這項目會給市府造成的財政負擔,並可能會影響附近的治安。

截至週二晚9點開票最新數字,贊成罷免第二選區市議員Angela Cahalan高達七成,贊成罷免第四選區市議員Maurice Goodman將近八成。

