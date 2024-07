【全國新聞】死機事件5天過後 達美航空仍未能恢復正常運作

【KTSF 張擎鳳報導】

達美航空(Detla Airlines)的乘客週二仍然要面臨航班延誤或取消的情況,自上星期五CrowdStrike公司發生大規模技術故障,影響世界各地的電腦系統後,達美航空一直未能恢復正常運作,對此聯邦交通部表示將會展開調查。

週二數百名乘客在國內多個登機口等待,但他們並沒收到好消息,達美航空公司仍在努力讓航班順利運作。

受影響的旅客Amanda Ponton說:「我們的兩班航班被取消,現在將會搭乘第三班航班。」

上星期五,總部位於美國的網路安全公司Crowdstrike進行了錯誤的軟體更新,導致全球許多電腦系統短暫陷入混亂,從而導致幾家主要航空公司的電腦只能緩慢地運作。

但五天後,達美航空公司發現,它仍深陷物流系統混亂的泥淖。

受影響的旅客說:「空服員過來說,各位,我們似乎找不到機師。」

現在聯邦運輸部正在介入,週二宣布對達美航空展開調查,並且在聲明中表示,達美必須照顧乘客,並履行客戶服務承諾,而部門將充分利用執法權力,維護達美航空乘客的權利。

受影響的旅客Arthur Ginorfi說:「對於航班混亂的情況,應該有某種補償。」

運輸部敦促所有因航班取消或延誤,而受到影響的航空旅客,到訪http://flight-rights.gov網站,以了解機票退款和費用報銷等保護消費者的詳細資訊。

達美航空表示,將全力配合交通部的調查,並將不懈努力,為客戶改善現狀。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。