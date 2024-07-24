【全國新聞】死機事件5天過後 達美航空仍未能恢復正常運作

【KTSF 張擎鳳報導】

達美航空（Detla Airlines）的乘客週二仍然要面臨航班延誤或取消的情況，自上星期五CrowdStrike公司發生大規模技術故障，影響世界各地的電腦系統後，達美航空一直未能恢復正常運作，對此聯邦交通部表示將會展開調查。

週二數百名乘客在國內多個登機口等待，但他們並沒收到好消息，達美航空公司仍在努力讓航班順利運作。

受影響的旅客Amanda Ponton說：「我們的兩班航班被取消，現在將會搭乘第三班航班。」

上星期五，總部位於美國的網路安全公司Crowdstrike進行了錯誤的軟體更新，導致全球許多電腦系統短暫陷入混亂，從而導致幾家主要航空公司的電腦只能緩慢地運作。

但五天後，達美航空公司發現，它仍深陷物流系統混亂的泥淖。

受影響的旅客說：「空服員過來說，各位，我們似乎找不到機師。」

現在聯邦運輸部正在介入，週二宣布對達美航空展開調查，並且在聲明中表示，達美必須照顧乘客，並履行客戶服務承諾，而部門將充分利用執法權力，維護達美航空乘客的權利。

受影響的旅客Arthur Ginorfi說：「對於航班混亂的情況，應該有某種補償。」

運輸部敦促所有因航班取消或延誤，而受到影響的航空旅客，到訪http://flight-rights.gov網站，以了解機票退款和費用報銷等保護消費者的詳細資訊。

達美航空表示，將全力配合交通部的調查，並將不懈努力，為客戶改善現狀。

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