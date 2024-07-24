【全國新聞】特勤局局長請辭 眾議長稱早該下台

【KTSF 周正鈞報導】
在前總統特朗普遇刺未遂事件後，聯邦特勤局局長Kimberly Cheatle已經請辭。
Cheatle和特勤局因這次企圖暗殺特朗普事件的安全漏洞面臨嚴格審查，國會內部出現兩黨要求她下台的呼聲，共和黨人甚至希望彈劾她。
她週二在國會作證，並拒絕回答委員會的許多問題後，令不滿情緒加劇，就在國會和政府監察機構繼續調查特勤局時，Cheatle宣佈辭任局長一職。
眾議長Mike Johnson表示，她應該早就要下台。
Johnson說：「這是早該做的事情，她至少應該在一週前就這麼做了，我很高興看到她，終於回應了共和黨人和民主黨人的呼籲，現在，我們需要收拾殘局，我們必須重建美國人民對特勤局這個機構的信任和信心，特勤局肩負著極其重要的責任，保護現任總統、前總統以及行政部門的其他官員，我們有很多工作要做。」
而拜登總統感謝Cheatle的服務，並表示將很快任命新局長，現時特勤局暫由副局長Ronald Rowe暫管。
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