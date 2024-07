【KTSF】

San Mateo縣公共服務就業博覽將會於8月2號在Redwood City舉行。

博覽會將於8月2日星期五上午10點至下午1點,在紅木城的縣中心County Center 500號的戶外舉行,這場免費活動,將包括多個公共部門及縣各部門的僱主。

除了僱主展位,博覽會還備有餐車和冰淇淋商家,主辦機構鼓勵參加者使用Caltrain火車,或其他公共交通工具前往,Caltrain車站離展場僅有幾個街口。

