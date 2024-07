【美國大選】賀錦麗讚揚拜登政績 普洛西多個工會表態支持參選（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

拜登總統在黨內外的巨大壓力下,在週日宣布退選,改為支持副總統賀錦麗代替他在11月代表民主黨競選下屆總統,最新消息指,在週日,一日內民主黨獲得高達8100萬的政治捐款,民主黨內的重量級人物,包括前國會眾議長普洛西,以及幾個大工會組織,包括全國公務員工會都表態支持她,賀錦麗週一除了讚揚拜登任內的政績之外,也都透露她一旦獲得民主黨提名,她會如何應對特朗普的選戰。

賀錦麗週一在白宮的集會上,公開讚揚拜登在過去三年的功績,在現代史上是無人能及。

賀錦麗說:「拜登的大愛和深愛國家,我第一手目擊每一天的拜登,為美國人民爭取利益,我們深深感激他對國家的服務。」

隨後她轉到在特拉華州Wilmington的競選總部,向幕僚團隊講述她會如何應對特朗普,她根據自己過去在加州先後出任地撿官與司法部長的經驗,指出自己知道特朗普是哪一類人。

賀錦麗說:「在這些職位中,我追擊各類型的違法者,欺凌婦女的、欺騙消費者的,為私利而作奸犯科的,聽好了當我說我知特朗普是哪類人時。」

賀錦麗提及特朗普涉及性欺凌,又因為封口費案件,被陪審團裁定34項欺詐罪名成立,過去又曾經成立牟利大學欺騙學生,又向大石油集團的說客招手。

賀錦麗說,會將自己過往的公職表現同特朗普做對比。

賀錦麗說:「在競選中,我將驕傲地用我的記錄對比他的。」

賀錦麗也表示,支持婦女墮胎權,並透露在未來幾個星期,她將盡一切能力團結民主黨、團結全國,去取得選舉勝利,他們會逐家逐戶拍門或打電話遊說

賀錦麗說:「最後向在場各位朋友,我說,我們知道我們面對的問題:我們想生活在哪類國家?一個自由、有慈悲及法治的國家?還是一個混亂、恐懼及仇恨的國家?」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。