【美國大選】賀錦麗讚揚拜登政績 普洛西多個工會表態支持參選（視頻）

July 23, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

拜登總統在黨內外的巨大壓力下，在週日宣布退選，改為支持副總統賀錦麗代替他在11月代表民主黨競選下屆總統，最新消息指，在週日，一日內民主黨獲得高達8100萬的政治捐款，民主黨內的重量級人物，包括前國會眾議長普洛西，以及幾個大工會組織，包括全國公務員工會都表態支持她，賀錦麗週一除了讚揚拜登任內的政績之外，也都透露她一旦獲得民主黨提名，她會如何應對特朗普的選戰。

賀錦麗週一在白宮的集會上，公開讚揚拜登在過去三年的功績，在現代史上是無人能及。

賀錦麗說：「拜登的大愛和深愛國家，我第一手目擊每一天的拜登，為美國人民爭取利益，我們深深感激他對國家的服務。」

隨後她轉到在特拉華州Wilmington的競選總部，向幕僚團隊講述她會如何應對特朗普，她根據自己過去在加州先後出任地撿官與司法部長的經驗，指出自己知道特朗普是哪一類人。

賀錦麗說：「在這些職位中，我追擊各類型的違法者，欺凌婦女的、欺騙消費者的，為私利而作奸犯科的，聽好了當我說我知特朗普是哪類人時。」

賀錦麗提及特朗普涉及性欺凌，又因為封口費案件，被陪審團裁定34項欺詐罪名成立，過去又曾經成立牟利大學欺騙學生，又向大石油集團的說客招手。

賀錦麗說，會將自己過往的公職表現同特朗普做對比。

賀錦麗說：「在競選中，我將驕傲地用我的記錄對比他的。」

賀錦麗也表示，支持婦女墮胎權，並透露在未來幾個星期，她將盡一切能力團結民主黨、團結全國，去取得選舉勝利，他們會逐家逐戶拍門或打電話遊說

賀錦麗說：「最後向在場各位朋友，我說，我們知道我們面對的問題：我們想生活在哪類國家？一個自由、有慈悲及法治的國家？還是一個混亂、恐懼及仇恨的國家？」

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