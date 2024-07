【全國新聞】特勤局局長Kimberly Cheatle辭職

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普競選造勢時遭槍擊,特勤局局長Kimberly Cheatle週一出席國會眾議院屬下監察委員會作證,議員對於這位局長未能提供關於這宗槍擊案細節的更詳盡資料表示憤怒,也有議員要求這位局長辭職,至週二,她以電郵方式去信員工,宣布她辭職。

Cheatle週一在國會眾議院作證時,承認自己對槍擊案出現的疏失,負上全部責任,但在在許多問題上,她就支吾以對,兜兜轉轉沒有提供明確的答案,兩黨議員對此表示憤怒,也惹來廣泛要求她辭職的聲音。

密歇根州共和黨聯邦眾議員Lisa McClain說:「讓我告訴你,Cheatle女士,如果你想領導,你需要領導,如果你想掌管,(特勤局)就要回答問題,否則就下台,由其他有勇氣和膽量的人向國民提供答案,如此我就收回問題

眾議院監察委員會的兩黨議員,花了多個小時的盤問,要求她回答關於特朗普遭槍擊暗殺的細節,但她似乎以調查工作正在進行,而迴避有關問題,也拒絕回答一些最令人關注的問題,包括20歲槍手Thomas Crooks如何可以走上屋頂開槍。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。