【美國大選】舊金山華裔官員談與賀錦麗共事經歷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

對於美國很有可能出現第一位有亞裔血統的女性競選總統，本台記者和兩名認識賀錦麗多年的華裔官員談過。

2007年，賀錦麗（Kamala Harris）擔任舊金山（三藩市）地檢官的時候，聘請了陳詩敏（Connie Chan）做她的助理。

陳詩敏說：「2006年、2005年的時候，舊金山有許多謀殺案，2006年謀殺案一年103宗，當時賀錦麗是地方檢察官，她希望直接與華人社區受害者可以有直接的聯繫，以及外展工作，所以她聘請我到地檢處為她工作。」

後來賀錦麗競選加州司法部長、聯邦參議員，以及2020年時參選總統，陳詩敏都一直支持她，原因可以追溯到陳詩敏應徵地檢處的面試時，賀錦麗問了她一個問題。

陳詩敏說：「她問我一個很直接的問題，就是如何為我們的華人社區服務，她很考慮到當每一個社區，她是一個很求實際，最主要目的就是如何為我們的社區解決到問題的人，她是一個很專業的人，以及為我們的社區工作。」

另一名與賀錦麗相識多年的華裔官員，就是舊金山市府律師邱信福（David Chiu），兩人20多年前都擔任過刑事檢察官。

邱信福說：「一開始認識她時，就知道她很傑出，為人民而戰，很有同情心，她很有資格擔任總統這職位。」

邱信福下個月將出席在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會，他是黨代表之一，據邱信福所知，他是加州民選官員組成的Pleo黨代表之中唯一的華裔，民主黨約四千多名全國黨代表，在大會裡會投票推舉總統以及副總統候選人，參加11月總統大選，身為黨代表的邱信福，已經表態支持賀錦麗成為民主黨總統候選人。

邱信福說：「她將會是偉大的總統，她非常有資格，她也準備好迎接這個時刻，她會創造歷史，成為全國第一位有亞裔血統的總統。」

陳詩敏說：「沒有一個美國總統候選人，真的有個中文名，今時今日有這麼多人這麼想有自己的中文名，原因是賀錦麗當時去重視華人社區，覺得華人選民極為重要。」

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