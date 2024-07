【美國大選】舊金山華裔官員談與賀錦麗共事經歷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

對於美國很有可能出現第一位有亞裔血統的女性競選總統,本台記者和兩名認識賀錦麗多年的華裔官員談過。

2007年,賀錦麗(Kamala Harris)擔任舊金山(三藩市)地檢官的時候,聘請了陳詩敏(Connie Chan)做她的助理。

陳詩敏說:「2006年、2005年的時候,舊金山有許多謀殺案,2006年謀殺案一年103宗,當時賀錦麗是地方檢察官,她希望直接與華人社區受害者可以有直接的聯繫,以及外展工作,所以她聘請我到地檢處為她工作。」

後來賀錦麗競選加州司法部長、聯邦參議員,以及2020年時參選總統,陳詩敏都一直支持她,原因可以追溯到陳詩敏應徵地檢處的面試時,賀錦麗問了她一個問題。

陳詩敏說:「她問我一個很直接的問題,就是如何為我們的華人社區服務,她很考慮到當每一個社區,她是一個很求實際,最主要目的就是如何為我們的社區解決到問題的人,她是一個很專業的人,以及為我們的社區工作。」

另一名與賀錦麗相識多年的華裔官員,就是舊金山市府律師邱信福(David Chiu),兩人20多年前都擔任過刑事檢察官。

邱信福說:「一開始認識她時,就知道她很傑出,為人民而戰,很有同情心,她很有資格擔任總統這職位。」

邱信福下個月將出席在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會,他是黨代表之一,據邱信福所知,他是加州民選官員組成的Pleo黨代表之中唯一的華裔,民主黨約四千多名全國黨代表,在大會裡會投票推舉總統以及副總統候選人,參加11月總統大選,身為黨代表的邱信福,已經表態支持賀錦麗成為民主黨總統候選人。

邱信福說:「她將會是偉大的總統,她非常有資格,她也準備好迎接這個時刻,她會創造歷史,成為全國第一位有亞裔血統的總統。」

陳詩敏說:「沒有一個美國總統候選人,真的有個中文名,今時今日有這麼多人這麼想有自己的中文名,原因是賀錦麗當時去重視華人社區,覺得華人選民極為重要。」

