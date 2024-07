【美國大選】分析指賀錦麗副手或是白人男性 助吸納藍領票源奪關鍵州份

【有線新聞】

美國副總統賀錦麗幾乎篤定取得民主黨總統提名,分析認為,她的競選拍檔人選很可能是白人男性,並要協助她吸納藍領票源,勝出多個關鍵州。

加州出身的賀錦麗,擁有非裔和印度裔血統,本來預計較易吸納自由派和少數族裔選票。早前的多個民調假設賀錦麗出選,她在三個以藍領選民為主的關鍵州,密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星,以及多個搖擺州的支持度,均落後共和黨的特朗普。

有輿論認為,賀錦麗需要白人男性當競選拍檔,幫助她吸納那些州的藍領選票。目前的熱門人選包括兩度當選肯塔基州州長的貝希爾,肯塔基州屬於共和黨票倉,特朗普上屆大選在這州以25%贏拜登,貝希爾在當地大膽推動自由派政策立法,忠於民主黨立場。

另一潛在人選是2022年,當選賓夕法尼亞州州長的夏皮羅,他民望一直高企,他領導的州政府效率高,是拜登堅定支持者。榜上有名的還有搖擺州北卡羅來納州長庫珀,他擔任公職接近40年。之前盛傳會與賀錦麗爭奪總統提名的密歇根州女州長惠特默,多次高調發表政見,也可能是突破之選。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。