熱浪又來了,灣區大部分地區的溫度都會上升,東灣内陸有地方,星期二可能會達到華氏108度。

灣區這個星期又有熱浪,除了海岸地區以外,灣區大部分的氣溫都會上升,星期二是最熱的一天,部分東灣內陸地區,最高溫度可達華氏108度。

氣象局對東灣內陸地區,例如Livermore發出酷熱天氣警告,直至星期三晚上11時為止,北灣、南灣等地區,酷熱天氣警示亦啟動,最高氣溫90多度。

另外,星期二晚到星期三,灣區有機會出現旱天雷,北灣海岸和舊金山(三藩市)海旁Embarcadero地區,就有可能出現水浸。

氣象局提醒大家在炎熱天氣多喝水,留在有冷氣的地方避暑。

