【美國大選】賀錦麗副手會是誰 各界表關注

各界現在關注賀錦麗的副手會是誰?

多位現任州長,包括加州州長紐森、密歇根州州長Gretchen Whitmer、肯塔基州州長Andy Beshear、賓夕法尼亞州州長Josh Shapiro,以及現任聯邦運輸部長布提捷都是熱門人選。

但有法律學者指出,美國憲法第12修訂案明文規定,正副總統候選人,不能夠是同一個州的居民,如果賀錦麗選擇紐森做副手,賀錦麗就必須將自己的戶口遷往首都華盛頓或其他州。

與此同時,網上許多輿論指出,紐森不是理想人選,因為立場極左,除了自治安方面姑息罪犯之外,近兩年將加州巨額財政盈餘,變成巨額赤字,而且曾面對兩次彈劾,配搭賀錦麗只會減分。

而賀錦麗本身在全國的號召力也成疑問,有分析指出,本身是加州左翼自由派的賀錦麗,挑選一個來自關鍵搖擺州份,或較保守州份的政治人物做副手,來平衡一下自己的政治立場,會對民主黨內溫和派及無黨派選民起到拉攏作用。

