【美國大選】賀錦麗副手會是誰 各界表關注

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各界現在關注賀錦麗的副手會是誰？

多位現任州長，包括加州州長紐森、密歇根州州長Gretchen Whitmer、肯塔基州州長Andy Beshear、賓夕法尼亞州州長Josh Shapiro，以及現任聯邦運輸部長布提捷都是熱門人選。

但有法律學者指出，美國憲法第12修訂案明文規定，正副總統候選人，不能夠是同一個州的居民，如果賀錦麗選擇紐森做副手，賀錦麗就必須將自己的戶口遷往首都華盛頓或其他州。

與此同時，網上許多輿論指出，紐森不是理想人選，因為立場極左，除了自治安方面姑息罪犯之外，近兩年將加州巨額財政盈餘，變成巨額赤字，而且曾面對兩次彈劾，配搭賀錦麗只會減分。

而賀錦麗本身在全國的號召力也成疑問，有分析指出，本身是加州左翼自由派的賀錦麗，挑選一個來自關鍵搖擺州份，或較保守州份的政治人物做副手，來平衡一下自己的政治立場，會對民主黨內溫和派及無黨派選民起到拉攏作用。

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