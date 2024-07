【KTSF】

舊金山(三藩市)警方星期日晚在田德隆區偵查一宗搶劫案時,擊斃一名持槍疑犯。

星期日晚上接近午夜,舊金山警方接報到田德隆區Willow街夾Van Ness大道,偵查一宗在 McAllister街發生的持械搶劫案。

當警方到達現場時,發現一名持有槍械的男子,他們試圖接近該名男子,之後一名警員開槍擊中他,隨後證實他死亡。

目前舊金山警局正在調查這名警員開槍的事件,並且會在10日內就這宗事件舉行市政廳會議。

