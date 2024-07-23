【灣區新聞】Fremont市7月發生3宗兇殺案 警察局長做出回應

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東灣佛利蒙市（Fremont）7月發生三起凶殺案，迫使警察局長做出回應。

7月13日一名三歲女孩，被發現陳屍於聖荷西的一個回收場，兇嫌是女孩的父親，住在佛利蒙的居民Jared Lorenzo。

警方稱，兇嫌在殺死自己女兒後，自殺身亡，死者的母親12日報案女兒失蹤，但是當局沒有發布Amber Alert。

另外，剛過去的周末，佛利蒙發生兩起凶殺案，第一宗在下午1時半左右，Blaisdell Way和Nichols Avenue發生槍擊案，一名男子因傷重不治。

晚上8點55分左右，在Lake Arrowhead Avenue夾Alvardo Boulevard，警方接到槍擊事件報告，發現一名婦女當場死亡。

Fremont警察局長Sean Washington週日就該市7月份發生的暴力事件發表聲明，警方懷疑周末凶殺案並非佛利蒙居民所為，而其中一起是家庭暴力。

他指出，最近發生的這些悲劇，凸顯了全國執法部門絕對有必要繼續採取行動，結束槍支暴力，局長強調佛利蒙，仍然是一個安全的社區。

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