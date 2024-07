【灣區新聞】Fremont市7月發生3宗兇殺案 警察局長做出回應

【KTSF】

東灣佛利蒙市(Fremont)7月發生三起凶殺案,迫使警察局長做出回應。

7月13日一名三歲女孩,被發現陳屍於聖荷西的一個回收場,兇嫌是女孩的父親,住在佛利蒙的居民Jared Lorenzo。

警方稱,兇嫌在殺死自己女兒後,自殺身亡,死者的母親12日報案女兒失蹤,但是當局沒有發布Amber Alert。

另外,剛過去的周末,佛利蒙發生兩起凶殺案,第一宗在下午1時半左右,Blaisdell Way和Nichols Avenue發生槍擊案,一名男子因傷重不治。

晚上8點55分左右,在Lake Arrowhead Avenue夾Alvardo Boulevard,警方接到槍擊事件報告,發現一名婦女當場死亡。

Fremont警察局長Sean Washington週日就該市7月份發生的暴力事件發表聲明,警方懷疑周末凶殺案並非佛利蒙居民所為,而其中一起是家庭暴力。

他指出,最近發生的這些悲劇,凸顯了全國執法部門絕對有必要繼續採取行動,結束槍支暴力,局長強調佛利蒙,仍然是一個安全的社區。

