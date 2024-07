【全國新聞】據報民主黨50個州主席表態支持賀錦麗 曾因籌款問題退出黨內總統初選　

【有線新聞】

賀錦麗對獲拜登支持感到非常榮幸,但要成為民主黨的總統候選人仍然要經過黨的既定程序,她的團隊表明會爭取最多的黨代表支持。

在特拉華州養病的拜登在發聲明宣布停止競逐連任大約30分鐘後,再在社交平台X發文全力支持賀錦麗爭取成為民主黨的總統候選人。賀錦麗說非常榮幸得到拜登的支持,會盡全力贏得黨內提名並團結國家,擊敗特朗普和他的極端議題。

賀錦麗的競選團隊已經展開工作,全力爭取最多的黨代表支持,同時試探會否有其他人有意在拜登退選後加入競逐。多名黨友迅速表態認同,據報民主黨全部50個州的主席亦支持賀錦麗,不過一直在幕後推動勸退拜登的前眾議院議長佩洛西就未表態。

59歲的賀錦麗是美國首位女性和非裔副總統,1964年在加州奧克蘭出生。她從政生涯由2003年當選三藩市地方檢察官開始,在2010年更成為加州首位女性檢察總長,2016年轉任參議員。

她在2019年曾經參與競逐民主黨的總統初選,但因籌款問題,在首場初選投票前兩個月退出,不過她最終獲拜登任命為副手,並拍檔勝出2020年的總統大選。

擔任副總統期間賀錦麗一直負責槍械管制、應對中美洲非法難民和婦女墮胎權等政策。

分析相信她的外交政策包括在俄烏戰事、美中關係和應對伊朗等方面會繼續沿用拜登的路線,不會出現重大的轉變。

