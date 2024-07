【有線新聞】

拜登退選後賀錦麗不會自動成為民主黨的總統候選人,民主黨會在8月19至22日一連四日在芝加哥舉行全國黨代表大會,選出總統候選人。

由於拜登和賀錦麗拍檔競逐連任,部分再競逐的程序已完成,但退選事件發生後,根據黨規,有意參選的人要在黨代表大會至少取得300個來自不同州的提名。

由於現任總統拜登退選,原本必須支持他的代表可以自由投票,只要在4,600多名黨代表獲得大多數支持就可以成為候選人。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。