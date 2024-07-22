【全國新聞】拜登施政受質疑屢現「蝦碌」 曾誤稱澤連斯基為普京

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拜登在任近4年來有時跌倒、有時說錯話，輿論許多時更留意各種「蝦碌」多於其施政。在他領導下，美國經濟大致仍保持穩定增長；外交方面除了修補與盟友關係，烏克蘭及加沙接連爆發戰爭，還有阿富汗撤兵等決定都受到質疑批評。

拜登與今年原本的大選對手特朗普部分政見南轅北轍，但在任4年都有共通點，就是言行舉止引起注意，如說特朗普往往是「語出驚人」，拜登則可說是「跌跌撞撞」。

不僅是指他有時會不小心跌倒，施政上亦是有此情況。雖然美軍撤出阿富汗並非完全是拜登政府的獨斷獨行，但在他上任之初便敲定完全撤走，換來塔利班再次掌權，亦令美國的聲譽和威望受影響。同時國內又面對防控疫情的嚴竣挑戰，可說內外都面對困局，經濟亦在此時面對倒退。

上任第二年，疫情紓緩、由高位回落，市道氣氛好轉和經濟復蘇，但都只是一時的甘飴。不久便爆發烏克蘭戰事，扭轉特朗普的政策下，雖能與北約、歐洲等盟友重修舊好，並一致把矛頭對準俄羅斯，但衝突持續兩年多仍未見和平曙光，亦未能逼得俄羅斯總統普京認輸就範。

去年10月中東的戰火亦再次點燃，哈馬斯突襲以色列，擄走大量人質後遭大規模攻擊報復，死傷日增下仍未有達致持久和平的方案；加沙與俄烏兩大戰場到底能否在拜登餘下任期內收拾仍難說，但正如他自己所說，退選和專注餘下工作更加有利。

美國總統拜登：「各位，普京總統，我們將擊敗普京總統，是澤連斯基總統，我太專注擊敗普京了。」

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