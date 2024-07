【全國新聞】拜登施政受質疑屢現「蝦碌」 曾誤稱澤連斯基為普京

【有線新聞】

拜登在任近4年來有時跌倒、有時說錯話,輿論許多時更留意各種「蝦碌」多於其施政。在他領導下,美國經濟大致仍保持穩定增長;外交方面除了修補與盟友關係,烏克蘭及加沙接連爆發戰爭,還有阿富汗撤兵等決定都受到質疑批評。

拜登與今年原本的大選對手特朗普部分政見南轅北轍,但在任4年都有共通點,就是言行舉止引起注意,如說特朗普往往是「語出驚人」,拜登則可說是「跌跌撞撞」。

不僅是指他有時會不小心跌倒,施政上亦是有此情況。雖然美軍撤出阿富汗並非完全是拜登政府的獨斷獨行,但在他上任之初便敲定完全撤走,換來塔利班再次掌權,亦令美國的聲譽和威望受影響。同時國內又面對防控疫情的嚴竣挑戰,可說內外都面對困局,經濟亦在此時面對倒退。

上任第二年,疫情紓緩、由高位回落,市道氣氛好轉和經濟復蘇,但都只是一時的甘飴。不久便爆發烏克蘭戰事,扭轉特朗普的政策下,雖能與北約、歐洲等盟友重修舊好,並一致把矛頭對準俄羅斯,但衝突持續兩年多仍未見和平曙光,亦未能逼得俄羅斯總統普京認輸就範。

去年10月中東的戰火亦再次點燃,哈馬斯突襲以色列,擄走大量人質後遭大規模攻擊報復,死傷日增下仍未有達致持久和平的方案;加沙與俄烏兩大戰場到底能否在拜登餘下任期內收拾仍難說,但正如他自己所說,退選和專注餘下工作更加有利。

美國總統拜登:「各位,普京總統,我們將擊敗普京總統,是澤連斯基總統,我太專注擊敗普京了。」

