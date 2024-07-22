【財經新聞】灣區6月新增2千多份工作 東灣帶動灣區就業市場（視頻）

July 22, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦勞工部發布的數據顯示，灣區在6月增加了2200份就業機會，其中東灣增加1800份新工作，帶動灣區的就業市場。

聯邦勞工部的數據顯示，在6月，東灣增加了1800份工作，南灣流失了1200份工作，而舊金山及San Mateo都會地區則流失了200份工作。

整個加州在上個月增加了22,500份工作，加州的失業率維持在5.2%。

2024年整個上半年，灣區增加了7400份工作，這個數字是南灣和東灣帶領。

其中南灣增加了5300，東灣增加了6300，舊金山及San Mateo則減少了3500，而舊金山及San Mateo在今年的每一個月都在流失就業機會。

The Mercury News訪問法律及經濟專家指出，多家高科技公司，包括X平台陸續遷離舊金山，導致職位流失。

但灣區整體今年第二季就業市場有起色，顯示加州以及灣區開始走出慘淡的經濟環境。

整個加州來說，上半年增加了10.7萬份工作機會。

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