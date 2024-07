【財經新聞】灣區6月新增2千多份工作 東灣帶動灣區就業市場（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦勞工部發布的數據顯示,灣區在6月增加了2200份就業機會,其中東灣增加1800份新工作,帶動灣區的就業市場。

聯邦勞工部的數據顯示,在6月,東灣增加了1800份工作,南灣流失了1200份工作,而舊金山及San Mateo都會地區則流失了200份工作。

整個加州在上個月增加了22,500份工作,加州的失業率維持在5.2%。

2024年整個上半年,灣區增加了7400份工作,這個數字是南灣和東灣帶領。

其中南灣增加了5300,東灣增加了6300,舊金山及San Mateo則減少了3500,而舊金山及San Mateo在今年的每一個月都在流失就業機會。

The Mercury News訪問法律及經濟專家指出,多家高科技公司,包括X平台陸續遷離舊金山,導致職位流失。

但灣區整體今年第二季就業市場有起色,顯示加州以及灣區開始走出慘淡的經濟環境。

整個加州來說,上半年增加了10.7萬份工作機會。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。