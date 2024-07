【KTSF】

舊金山(三藩市)地檢處判處一名犯有一系列店鋪盜竊的男子兩年監禁,並需賠償店鋪一萬元。

舊金山地檢處表示,32歲男子Bernard Appel,涉嫌在位於舊金山的連鎖服裝店Lululemon兩間分店盜竊,當局指控他犯有有組織盜竊商品,並意圖轉售商品,以及入室盜竊罪。

被告認罪後,被判處入獄兩年,並需向Lululemon賠償一萬元。

案情指,被告分別從2023年7月10日和11月19日間,在舊金山的Centre Mall,和Fillmore街的Lululemon商店連環盜竊,地檢處指,被告的犯案手法是用一個大袋,或一個大件的Lululemon外套,來竊取緊身褲和其他商品,之後逃離商店。

被告自今年1月7日被捕後一直還押。

