【全國新聞】特朗普正式接受共和黨總統候選人提名 演說提及遇刺一刻

共和黨全國代表大會的壓軸好戲,就是特朗普正式接受總統候選人提名後的演說,受槍擊事件影響,特朗普重新改寫了他的演講內容,強調全國團結,一起崛起,不要分化。

在各州唱票程序過後,特朗普現身在週四晚共和黨全國代表大會的舞台上,右耳還纏了紗布,隨後正式接受總統提名並發表「充滿信心、力量和希望」的信息,強調團結,並且宣示對於勝選信心。

特朗普說:「四個月後,我們將取得令人難以置信的勝利,我們將開始美國歷史上最偉大的四年,我們將共同為各個種族、宗教、膚色和信仰的公民,開啟一個安全、繁榮和自由的新時代,我們社會中的不和諧和分裂必須被治癒,我們必須盡快治愈它,身為美國人,我們同呼吸,共命運,我們一起崛起否則便分崩離析,我是在競選全美國的總統,而不是半個美國的總統,因為只贏半個美國並不代表勝利。」

他還在演講中,回憶自己跟死亡擦身而過的經歷。

特朗普說:「有東西打到我,真的很大力打到右耳,我對自己說那是啥?只能是一顆子彈,我移動右手到耳朵,放下來見滿手是血,絕對是到處都有血。」

他還說幸好關鍵時刻,他轉頭了,也因此倖免於被暗殺。

特朗普說:「某種情況下我覺得很安全,因為上帝站在我這邊,很棒的是在槍擊之前,如果最後一刻我沒有轉頭,那顆暗殺的子彈可能已完美打中標記,我今晚就不會在這裡了,我們就無法在一起了。」

78歲的特朗普,說話風格一向是誇張和咄咄逼人,不過經歷暗殺未遂的生死關頭後,特朗普改寫過他的演講內容,口氣也比平常更為柔和,他在演講中甚至沒有直接點名對手拜登和賀錦麗,也避免提及有爭議的話題,例如1月6日國會衝擊事件和移民政策等。

