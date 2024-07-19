【全國新聞】特朗普正式接受共和黨總統候選人提名 演說提及遇刺一刻

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共和黨全國代表大會的壓軸好戲，就是特朗普正式接受總統候選人提名後的演說，受槍擊事件影響，特朗普重新改寫了他的演講內容，強調全國團結，一起崛起，不要分化。

在各州唱票程序過後，特朗普現身在週四晚共和黨全國代表大會的舞台上，右耳還纏了紗布，隨後正式接受總統提名並發表「充滿信心、力量和希望」的信息，強調團結，並且宣示對於勝選信心。

特朗普說：「四個月後，我們將取得令人難以置信的勝利，我們將開始美國歷史上最偉大的四年，我們將共同為各個種族、宗教、膚色和信仰的公民，開啟一個安全、繁榮和自由的新時代，我們社會中的不和諧和分裂必須被治癒，我們必須盡快治愈它，身為美國人，我們同呼吸，共命運，我們一起崛起否則便分崩離析，我是在競選全美國的總統，而不是半個美國的總統，因為只贏半個美國並不代表勝利。」

他還在演講中，回憶自己跟死亡擦身而過的經歷。

特朗普說：「有東西打到我，真的很大力打到右耳，我對自己說那是啥？只能是一顆子彈，我移動右手到耳朵，放下來見滿手是血，絕對是到處都有血。」

他還說幸好關鍵時刻，他轉頭了，也因此倖免於被暗殺。

特朗普說：「某種情況下我覺得很安全，因為上帝站在我這邊，很棒的是在槍擊之前，如果最後一刻我沒有轉頭，那顆暗殺的子彈可能已完美打中標記，我今晚就不會在這裡了，我們就無法在一起了。」

78歲的特朗普，說話風格一向是誇張和咄咄逼人，不過經歷暗殺未遂的生死關頭後，特朗普改寫過他的演講內容，口氣也比平常更為柔和，他在演講中甚至沒有直接點名對手拜登和賀錦麗，也避免提及有爭議的話題，例如1月6日國會衝擊事件和移民政策等。

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