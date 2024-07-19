【全國新聞】普洛西奧巴馬等人促拜登重新考慮是否競選總統

July 19, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Maryland GovPics / CC BY 2.0 / Joe Biden / CC BY 2.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

前總統奧巴馬、前眾議院議長普洛西（Nancy Pelosi）等人，促請拜登重新考慮是否參加2024年總統大選，消息指，普洛西私下警告拜登，如果他不退選，民主黨可能會失去的眾議院控制權。

根據美聯社報導，前總統奧巴馬和普洛西，分別私下讓拜登考慮退選，普洛西更私下警告拜登，如果他不退選，民主黨可能失去眾議院。

普洛西更向拜登展示近日民調，並認為民調顯示，拜登現時無法擊敗共和黨對手特朗普。

而前總統奧巴馬則向盟友傳達指，拜登需要考慮他是否繼續參與競選活動，但也明確表示，這是拜登所作的決定。

其他一些有影響力的民主黨人，包括參議院多數黨領袖舒默，和眾議院民主黨領袖Hakeem Jeffries向外表示擔憂。

一些民主黨人希望拜登以因確診COVID而退選。

拜登早前堅稱不會退選，他堅信自己能夠擊敗特朗普一次，就可以擊敗第二次，至於他的副競選經理Quentin Fulks回應表示，拜登對任何事情都不會動搖。

根據知情人士表示，近日來，拜登對留繼續競選連任變得更加堅定，拜登最近表示，令他退選的三大因素是：上帝介入、醫生基於他的健康狀況而提出有關的主張，以及民意明確認為他不宜再選下去，他認為這些因素並未出現，但他會聆聽民主黨內的意見。

有分析認為，他的退選立場有些鬆動。

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