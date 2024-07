【全國新聞】普洛西奧巴馬等人促拜登重新考慮是否競選總統

【KTSF 朱慧琪報導】

前總統奧巴馬、前眾議院議長普洛西(Nancy Pelosi)等人,促請拜登重新考慮是否參加2024年總統大選,消息指,普洛西私下警告拜登,如果他不退選,民主黨可能會失去的眾議院控制權。

根據美聯社報導,前總統奧巴馬和普洛西,分別私下讓拜登考慮退選,普洛西更私下警告拜登,如果他不退選,民主黨可能失去眾議院。

普洛西更向拜登展示近日民調,並認為民調顯示,拜登現時無法擊敗共和黨對手特朗普。

而前總統奧巴馬則向盟友傳達指,拜登需要考慮他是否繼續參與競選活動,但也明確表示,這是拜登所作的決定。

其他一些有影響力的民主黨人,包括參議院多數黨領袖舒默,和眾議院民主黨領袖Hakeem Jeffries向外表示擔憂。

一些民主黨人希望拜登以因確診COVID而退選。

拜登早前堅稱不會退選,他堅信自己能夠擊敗特朗普一次,就可以擊敗第二次,至於他的副競選經理Quentin Fulks回應表示,拜登對任何事情都不會動搖。

根據知情人士表示,近日來,拜登對留繼續競選連任變得更加堅定,拜登最近表示,令他退選的三大因素是:上帝介入、醫生基於他的健康狀況而提出有關的主張,以及民意明確認為他不宜再選下去,他認為這些因素並未出現,但他會聆聽民主黨內的意見。

有分析認為,他的退選立場有些鬆動。

