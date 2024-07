【全國新聞】拜登如果退選該由誰接棒 政治觀察家解讀（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

總統拜登高齡感染COVID,也令眾人再度聚焦於他的健康狀況,而要是拜登決定不競選總統,民主黨要怎樣選出競選總統的人選,有哪些民主黨新一代領袖會站出來,來看政治觀察家如何解讀。

拜登自6月底的總統辯論以來,出自民主黨黨內要他退選的呼聲越來越高,政治觀察家認為,拜登在高齡感染COVID,再度讓人擔心他的健康,目前民主黨內人士不只擔心可能輸掉白宮,也可能無法奪回聯邦眾議院的控制權,甚至也輸掉參議院。

黨內要求拜登讓位,給下一代領袖的呼聲越來越響,拜登也無法聽不見,但最後決定還是在拜登。

聖荷西州大政治系教授Melinda Jackson說:「如此情形前所未有,而就我們所見,他已非四年前的那個候選人,甚至相比一年前,他也有些衰退,我認為他比較有可能會退下來,但目前還是一個未知數。」

目前的民調顯示,在一些搖擺州,拜登稍微落後特朗普,拜登目前認為,自己是勝選的最佳人選,要是數字顯示並不是這個樣子的話,他將會考慮退選。

Jackson教授表示,拜登如果決定退選,可能在下星期,在民主黨全國黨大會舉行之前宣布,這對拜登來說是一個挫折,因為他一向認為自己是個戰士。

Jackson教授解釋,要是拜登退選,就會把手上的黨代表的票放出來,民主黨全國委員會會制定遊戲規則,可能是提名拜登點名支持已經在選票上的賀錦麗,或是舉行公開的競選活動,這可能會出現混亂,而和共和黨做對比的話,共和黨人目前團結,站在特朗普和萬斯背後。

民主黨有哪些主要的替代人選?

Jackson教授說:「賀錦麗顯然是人們第一個會想到的名字,她是現任副總統,名字已在選票上,要她站出來相對比較簡單,但是也有一些民主黨籍州長被點名,密西根州長Gretchen Whitmer、加州州長紐森,但紐森可能不願意對壘賀錦麗,因為他們都出自加州,一起在政壇上躍進,我們也可能考慮賓州州長Josh Shapiro,或肯塔基州州長Andy Beshear。」

Jackson教授也指出,有很多選民不滿這次的總統選舉是拜登對壘特朗普,要是出現一個新的民主黨參選人,將會讓民主黨人再度感到興奮,重新關注總統選舉。

