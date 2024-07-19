【全國新聞】拜登如果退選該由誰接棒 政治觀察家解讀（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

總統拜登高齡感染COVID，也令眾人再度聚焦於他的健康狀況，而要是拜登決定不競選總統，民主黨要怎樣選出競選總統的人選，有哪些民主黨新一代領袖會站出來，來看政治觀察家如何解讀。

拜登自6月底的總統辯論以來，出自民主黨黨內要他退選的呼聲越來越高，政治觀察家認為，拜登在高齡感染COVID，再度讓人擔心他的健康，目前民主黨內人士不只擔心可能輸掉白宮，也可能無法奪回聯邦眾議院的控制權，甚至也輸掉參議院。

黨內要求拜登讓位，給下一代領袖的呼聲越來越響，拜登也無法聽不見，但最後決定還是在拜登。

聖荷西州大政治系教授Melinda Jackson說：「如此情形前所未有，而就我們所見，他已非四年前的那個候選人，甚至相比一年前，他也有些衰退，我認為他比較有可能會退下來，但目前還是一個未知數。」

目前的民調顯示，在一些搖擺州，拜登稍微落後特朗普，拜登目前認為，自己是勝選的最佳人選，要是數字顯示並不是這個樣子的話，他將會考慮退選。

Jackson教授表示，拜登如果決定退選，可能在下星期，在民主黨全國黨大會舉行之前宣布，這對拜登來說是一個挫折，因為他一向認為自己是個戰士。

Jackson教授解釋，要是拜登退選，就會把手上的黨代表的票放出來，民主黨全國委員會會制定遊戲規則，可能是提名拜登點名支持已經在選票上的賀錦麗，或是舉行公開的競選活動，這可能會出現混亂，而和共和黨做對比的話，共和黨人目前團結，站在特朗普和萬斯背後。

民主黨有哪些主要的替代人選？

Jackson教授說：「賀錦麗顯然是人們第一個會想到的名字，她是現任副總統，名字已在選票上，要她站出來相對比較簡單，但是也有一些民主黨籍州長被點名，密西根州長Gretchen Whitmer、加州州長紐森，但紐森可能不願意對壘賀錦麗，因為他們都出自加州，一起在政壇上躍進，我們也可能考慮賓州州長Josh Shapiro，或肯塔基州州長Andy Beshear。」

Jackson教授也指出，有很多選民不滿這次的總統選舉是拜登對壘特朗普，要是出現一個新的民主黨參選人，將會讓民主黨人再度感到興奮，重新關注總統選舉。

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