【全國新聞】美媒報導拜登可能最快周末退選 民主黨高層繼續施壓

美國有傳媒報道,總統拜登可能最快周末退選。前總統奧巴馬私下表示,拜登要認真考慮大選的勝算;眾議院前議長佩洛西相信拜登很快願意退選。

美國民主黨高層對拜登爭取連任總統不表樂觀,前總統奧巴馬據報近日向盟友表示,拜登繼續參選的勝算已經大減,要認真考慮是否繼續,但強調最終也要由拜登自行決定。

前眾議院議長佩洛西是勸退拜登的幕後推手,她私下警告拜登不退選,民主黨或無法重奪眾議院控制權,又指根據現時的選情,拜登根本難以擊敗特朗普。佩洛西又向部分民主黨眾議員透露,相信拜登很快就會願意退選。

早前已有報道指,民主黨參眾兩院領袖舒默和傑弗里斯,曾參與勸退拜登;至今逾20名民主黨國會議員表態要求拜登退選。科羅拉多州參議員希肯盧珀向路透社表示,拜登退選更符合國家利益。

感染新冠病毒、正在特拉華州休養的拜登並未認輸,對外一再強調有能力勝任總統,堅持自己是合適的人選,可以再次擊敗特朗普。

不過,有民主黨高級顧問指,拜登開始接納要求退選的聲音,私下承認現有數據,不利他繼續競選,正思考是否退選。但拜登的副競選經理表示,他未在任何事情上動搖。

