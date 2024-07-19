【全國新聞】美媒報導拜登可能最快周末退選 民主黨高層繼續施壓

【有線新聞】

美國有傳媒報道，總統拜登可能最快周末退選。前總統奧巴馬私下表示，拜登要認真考慮大選的勝算；眾議院前議長佩洛西相信拜登很快願意退選。

美國民主黨高層對拜登爭取連任總統不表樂觀，前總統奧巴馬據報近日向盟友表示，拜登繼續參選的勝算已經大減，要認真考慮是否繼續，但強調最終也要由拜登自行決定。

前眾議院議長佩洛西是勸退拜登的幕後推手，她私下警告拜登不退選，民主黨或無法重奪眾議院控制權，又指根據現時的選情，拜登根本難以擊敗特朗普。佩洛西又向部分民主黨眾議員透露，相信拜登很快就會願意退選。

早前已有報道指，民主黨參眾兩院領袖舒默和傑弗里斯，曾參與勸退拜登；至今逾20名民主黨國會議員表態要求拜登退選。科羅拉多州參議員希肯盧珀向路透社表示，拜登退選更符合國家利益。

感染新冠病毒、正在特拉華州休養的拜登並未認輸，對外一再強調有能力勝任總統，堅持自己是合適的人選，可以再次擊敗特朗普。

不過，有民主黨高級顧問指，拜登開始接納要求退選的聲音，私下承認現有數據，不利他繼續競選，正思考是否退選。但拜登的副競選經理表示，他未在任何事情上動搖。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。