【國際新聞】Windows全球大死機 全球航空、銀行、電信、電視廣播等受影響

微軟及網絡安全公司Crowdstrike發生網絡故障,導致全球航空、銀行、電信和電視廣播等服務大受影響。

美國洛杉磯機場有登機閘口的螢幕顯示故障,受微軟系統故障影響,美國聯邦航空管理局宣布聯合航空、達美航空及美國航空等所有航班周五上午起停飛,蘇格蘭愛丁堡、澳洲悉尼、德國柏林等多地機場都有航班延誤。多國的銀行和醫療服務受影響,英國天空新聞亦一度暫停播放。

Crowdstrike的技術支援部門說,留意到有報告指公司的網絡安全系統令微軟的視窗系統未能正常運作,導致全球網絡大混亂。

CrowdStrike行政總裁庫爾茨在社交網站發文,證實今次全球網絡故障源於他們為微軟Windows系統客戶更新軟件期間,有內容出現問題,並非安全事件或網絡攻擊,公司正積極協助受影響用戶,已找出問題、並部署修復方案。

微軟指故障是由第三方軟件平台更新所造成,又指已修復應用程式基本問題,但部分服務仍受影響。

