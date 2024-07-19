【灣區新聞】灣區三機場受微軟全球死機事件影響 逾百班航班取消

【KTSF 朱慧琪報導】

週五的「微軟全球死機」事件，灣區三個機場受到影響，一共有超過100班航班取消，並有超過300班航班延誤。

今次的「死機」事件，受影響的都是內陸航班，受重挫的是聯合航空（United）和達美航空（Delta），事件導致灣區三個機場都受影響。

根據航空追蹤網站FlightAware，聖荷西國際機場13班取消、69班航班延誤，奧克蘭（屋崙）國際機場就有10班取消、70班航班延誤，舊金山（三藩市）國際機場受影響最嚴重，有接近100班航班取消，及超過200班航班延誤。

有多位原本乘坐週四晚飛機的旅客，週五早上仍然在機場等侯，有前往紐約的旅客表示，已經滯留了12小時。

Kathryn說：「我們等了約12小時，幸好找到一間酒店、睡了一會，我希望能在2時左右回去上班。」

Shawna Wu說：「昨晚我的班機10時45分，飛機晚上起飛但後來有系統故障，所以就一直延誤，大家都不知何時會恢復正常，然後我們上了飛機，他們又叫我們下來，我們就一直坐在椅子上，等到現在已經早上8點了，我們有一個演唱會要參加的，今晚6時在亞特蘭大，但是沒有其他的班機能飛了。」

Ryan說：「我要回到紐西蘭Auckland，本應昨晚11時的飛機，但航班延誤了，我們在停機坪上坐了3小時，等待微軟恢復、但問題沒解決，所以航班取消。」

舊金山國際機場早上約7時宣布系統恢復運作，航空公司的系統亦恢復，中午時份，航班大部份都已恢復正常，但是舊金山國際機場的一些顯示屏仍然故障，出現藍色「死機」的畫面。

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