【灣區新聞】灣區三機場受微軟全球死機事件影響 逾百班航班取消

【KTSF 朱慧琪報導】

週五的「微軟全球死機」事件,灣區三個機場受到影響,一共有超過100班航班取消,並有超過300班航班延誤。

今次的「死機」事件,受影響的都是內陸航班,受重挫的是聯合航空(United)和達美航空(Delta),事件導致灣區三個機場都受影響。

根據航空追蹤網站FlightAware,聖荷西國際機場13班取消、69班航班延誤,奧克蘭(屋崙)國際機場就有10班取消、70班航班延誤,舊金山(三藩市)國際機場受影響最嚴重,有接近100班航班取消,及超過200班航班延誤。

有多位原本乘坐週四晚飛機的旅客,週五早上仍然在機場等侯,有前往紐約的旅客表示,已經滯留了12小時。

Kathryn說:「我們等了約12小時,幸好找到一間酒店、睡了一會,我希望能在2時左右回去上班。」

Shawna Wu說:「昨晚我的班機10時45分,飛機晚上起飛但後來有系統故障,所以就一直延誤,大家都不知何時會恢復正常,然後我們上了飛機,他們又叫我們下來,我們就一直坐在椅子上,等到現在已經早上8點了,我們有一個演唱會要參加的,今晚6時在亞特蘭大,但是沒有其他的班機能飛了。」

Ryan說:「我要回到紐西蘭Auckland,本應昨晚11時的飛機,但航班延誤了,我們在停機坪上坐了3小時,等待微軟恢復、但問題沒解決,所以航班取消。」

舊金山國際機場早上約7時宣布系統恢復運作,航空公司的系統亦恢復,中午時份,航班大部份都已恢復正常,但是舊金山國際機場的一些顯示屏仍然故障,出現藍色「死機」的畫面。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。