【全國新聞】Crowdstrike對微軟死機事件深感遺憾

【KTSF 周正鈞報導】

全球多個使用微軟電腦系統的行業,包括航空和銀行業等,因為網絡安全公司Crowdstrike更新軟件內容出現缺陷,影響微軟Windows操作系統,導致全世界電腦大死機,各地至少1,400班航班取消,多國銀行,電信,零售服務,以及醫療系統也受影響,Crowdstrike表示部署了修復方案,對事件深感遺憾,微軟就說根本問題已經解決,服務已經恢復。

全球成千上萬航空旅客受這次死機事件影響,這次死機令航空公司、應急服務、醫療系統,甚至一些政府部門和企業等關鍵服務陷入混亂。

像達美航空、聯合航空和美國航空等主要航空公司要停飛,歐洲、亞洲和中東的航空公司也受到取消和延誤航班的影響。

許多旅客因旅程受阻而感到憤怒。

匹茲堡機場有旅客說:「我們有八個人,八個人,每張票456元,他們只退給我100元,就這樣。」

這次災難性的死機,是由於一家名為CrowdStrike的美國網絡安全公司發佈的軟件更新中有錯誤所致。

CrowdStrike行政總裁George Kurtz說:「那次更新中有一個軟件漏洞,令微軟操作系統出問題,我們很快找出問題並修復它,系統重新啟動正在恢復正常運行。」

他對事件深感抱歉。

白宮表示,總統拜登已經聽取了事件的簡報,拜登的團隊正在與CrowdStrike和受影響的機構保持聯繫,隨時更新狀況。

而一些城市已經從受影響的系統恢復,目前各界仍在關注為什麼一次網絡安全軟件更新,會影響這麼多關鍵的全球系統。

