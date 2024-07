【灣區走走】發現聖荷西的中國文化瑰寶：隱藏在Overfelt「公園裡的公園」

在灣區,除了眾多的歐式莊園和日式花園,您是否知道聖荷西有一個極具歷史意義的中國文化公園?《灣區走走》帶您深入Overfelt公園,您會發現一個「公園裡的公園」,這便是充滿濃厚中國文化氛圍的中國文化公園。這裡的每一個景點,都有著豐富的歷史故事和華僑感念家鄉的深情。例如,公園中的一塊牌匾,是由曾經的台灣首富王永慶捐贈的,這象徵著一段特殊的歷史時期和情懷。中國文化公園的美景,從傳統的建築風格到獨特的園林設計,無不展現出華人僑胞對故土的熱愛和文化的傳承。這裡的每一個角落,都蘊藏著不為人知的故事和豐富的歷史細節,等待著您的探索和發現。如果您錯過了節目的首播,不用擔心!現在就點擊下方鏈接,觀看完整影片,讓我們帶您一同走進這片充滿文化底蘊的美麗園地。聖荷西Overfelt公園的中國文化公園,將為您的日常生活增添一抹濃厚的文化色彩,成為全家出遊的理想去處。

