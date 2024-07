【KTSF】

南灣Fremont一段680公路週四早上發生6車連環相撞,造成一人死亡,事發路段關閉了六小時,到下午才重開。

加州公路巡警指,早上7時05分,680州際公路近Mission Blvd出口南行線發生車禍,一輛運載一萬磅肉類的大貨車,失控撞向前面一輛豐田Venza汽車,汽車司機當場死亡。

肇事大貨車再撞倒另外三輛汽車,最後趺落路壆翻側。

車禍發生時正值早上繁忙時間,當局一度封鎖680公路3條向南方向行車線,造成大塞車,直至下午1時才重開。

