【灣區新聞】熱浪重臨灣區 週五至下週四天氣炎熱（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

還記得7月初國慶節有多炎熱嗎？導致這股漫長熱浪的高氣壓，短暫離開之後又重返灣區，帶來另一股熱浪，預測星期五到下星期四都會炎熱。

國家氣象局發出的酷熱天氣警示，星期四和星期五生效，最熱的地方包括北灣Santa Rosa、Napa、東灣Livermore、Antioch，以及南灣Gilroy和Morgan Hill，這些地區日間最高氣溫都會打破華氏100度，但不會好像月初一樣達到110度。

氣象局預測，星期六、日，氣溫會稍微下降，但仍然炎熱，下星期一到星期四氣溫再次上升。

國家氣象局的天氣預報員表示，導致7月初國慶節期間酷熱天氣的頑強高氣壓離開加州之後，到過內華達州、新墨西哥州和科羅拉多州，現在又回來加州，但威力已經減弱，所以現在這股熱浪沒有月初的那麼厲害。

天氣預報員也透露，在奧克蘭（屋崙）機場有探測天氣的氣球，這氣球錄得7月當地上空連續13日的氣溫，維持在同期氣溫的最高端，是不尋常的天氣現象。

而好消息是，氣象局預計，一股來自阿拉斯加灣的冷鋒，下星期週末會抵達加州，趕走導致熱浪的高氣壓，到時天氣會變得涼快。

另一方面，近期不尋常長時間的酷熱的天氣，將加州原本滿滿的水庫大量水份蒸發掉。

根據加州旱災監測圖，本來脫離了旱災的加州，在東北部地區出現不正常乾旱的現象。

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