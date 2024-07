【灣區新聞】熱浪重臨灣區 週五至下週四天氣炎熱（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

還記得7月初國慶節有多炎熱嗎?導致這股漫長熱浪的高氣壓,短暫離開之後又重返灣區,帶來另一股熱浪,預測星期五到下星期四都會炎熱。

國家氣象局發出的酷熱天氣警示,星期四和星期五生效,最熱的地方包括北灣Santa Rosa、Napa、東灣Livermore、Antioch,以及南灣Gilroy和Morgan Hill,這些地區日間最高氣溫都會打破華氏100度,但不會好像月初一樣達到110度。

氣象局預測,星期六、日,氣溫會稍微下降,但仍然炎熱,下星期一到星期四氣溫再次上升。

國家氣象局的天氣預報員表示,導致7月初國慶節期間酷熱天氣的頑強高氣壓離開加州之後,到過內華達州、新墨西哥州和科羅拉多州,現在又回來加州,但威力已經減弱,所以現在這股熱浪沒有月初的那麼厲害。

天氣預報員也透露,在奧克蘭(屋崙)機場有探測天氣的氣球,這氣球錄得7月當地上空連續13日的氣溫,維持在同期氣溫的最高端,是不尋常的天氣現象。

而好消息是,氣象局預計,一股來自阿拉斯加灣的冷鋒,下星期週末會抵達加州,趕走導致熱浪的高氣壓,到時天氣會變得涼快。

另一方面,近期不尋常長時間的酷熱的天氣,將加州原本滿滿的水庫大量水份蒸發掉。

根據加州旱災監測圖,本來脫離了旱災的加州,在東北部地區出現不正常乾旱的現象。

