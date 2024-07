【巴黎奧運】三華裔桌球選手代表美國出戰奧運 起程前在灣區公開練習（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

三位代表美國參加巴黎奧運的華裔桌球選手,週三晚在灣區進行最後一場公開練習,吸引大批球迷觀賞。

張安(Lily Zhang)、宋家瑜(Rachel Sung),以及來自新澤西州的Amy Wang,三人週三晚在美國奧運桌球訓練基地Burlingame 888桌球中心,進行前往巴黎的最後一次公開練習。

週三晚的練習以體育場的形式,模擬奧運比賽,有教練、裁判和計分,目的在幫助選手在充滿觀眾的比賽中,適應奧運級別的比賽壓力,現場觀眾座無虛席。

目前美國女子桌球排名第一的張安,現年28歲,這次是她第四次出戰奧運。

20歲的宋家瑜和21歲的Amy Wang,兩人3月在美國桌球奧運選拔賽女子單打比賽,Amy Wang獲得冠軍,宋家瑜亞軍,雙雙拿到巴黎奧運的入門券,兩人不僅是老朋友、雙打搭檔,更是加州大學洛杉磯分校的室友,夢想就是一起晉級,打進奧運。

這次在前輩張安的帶領下,三人希望能夠為美國奪下首面桌球獎牌。

張安說:「顯然會很艱難,而你知道,我們真的很想為美國贏得一枚獎牌,面對中、日這樣的強國要贏獎牌很困難,但我認為一切皆有可能,我們只要盡力而為、盡最大努力。」

Amy Wang說:「我們從未贏得獎牌,我們要贏得獎牌,從銅牌開始。」

美國桌球男子團體這次沒有獲得參加2024巴黎奧運會的資格,要代表美國參加奧運會,運動員必須獲得單打配額,但美國男子單打無緣晉級。

