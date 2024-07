【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣地檢處宣布,在地檢處的網站設立一個數據儀錶板,讓民眾可以看到該縣的犯罪趨勢。

Santa Clara縣地檢處的DA data dashboard數據儀錶板中,首批公佈的數據中可以看到,暴力罪案的受害人是以拉美裔和非洲裔居多,和人口普查的比率做比較則不成正比。

地檢處也指出,在警察部門交給地檢處處理的案件中,有75%正式起訴,而這個數字和所有族裔的比率一樣。

COVID疫情嚴重影響了法庭系統,因為法庭關閉,很多重罪案件拖了很長的時間,到了2023年情況有好轉的跡象,但是還沒有回復到疫情前的速度。

地檢官Jeff Rosen表示,儀錶板可以增加地檢處的透明度,在加州有這個數據儀錶板,還包括舊金山和Yolo縣。

