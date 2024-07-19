【全國新聞】特朗普槍擊案有更多細節浮出水面 槍手動機未明

July 19, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(BlackRock)

【KTSF 張擎鳳報導】

關於特朗普槍擊案有更多的細節正浮出水面，相關官員表示，槍手手機上的內容，顯示了他事前研究了賓夕法尼亞的集會，他手機內也有特朗普與拜登的照片，但做案動機仍然未明。

共和黨聯邦參議員Marsha Blackburn說：「你欠了民眾一個答案。」

最新的調查顯示特朗普槍擊案發生之前，潛在的保安疏忽問題，以及槍手在做案前的活動

調查案件的官員說，槍手Thomas Matthew Crook的手機上有特朗普和拜登的照片。

多個消息人士說，手機的搜索歷史顯示了槍手有嚴重憂鬱症，他研究了兩黨全國代表大會，以及特朗普的日程，但他做案動機仍然未明。

北達科他州共和黨聯邦參議員Kevin Cramer說：「在我看來是勾畫出一個令人不安的年輕人，但看來仍未見明確的動機。」

兩名參議員聽取了本案的簡報，他們說，槍手似乎在競選活動之前，兩次到訪過賓夕凡尼亞州集會現場。

Cramer說：「他有很多事發前的集會場地照片。」

當地WTAE電視台獲得的影片顯示，槍擊事件發生前一小時，集會上有20歲槍手的身影。

當地官員表示，在特朗普上台之前，警方接到了有關一名可疑男性的電話。

Cramer說：「我不清楚的是為什麼特朗普明知附近屋頂上有某種威脅，而仍留在講台上整整幾分鐘。」

有消息指特勤局的狙擊手看到了槍手，但他們何時知道此人是一個威脅仍有待澄清。

前特勤局特工Jonathan Wackrow/Former Secret Service Agent/說：「有某種溝通故障，根據我們的報告，此人表現出典型的攻擊前行為。」

消息指，當時特勤局狙擊手，還有一名特工從旁協助查看周圍狀況，及留意潛在的目標，而槍手所在的位置一帶的房屋，事前經過保安排查清理，該處位於會場135米外，是在特勤局的戒備範圍外，屬於當地警方負責保安的範圍，槍手如何能爬上該處屋頂仍有待調查。

當地警方接報後，一名警員立即在另一名警員的抬舉下，挺身攀上該處屋頂，但槍手見狀轉身用槍指著他，警員於是連忙退縮，槍手跟住向講台開了多槍，而特勤局的狙擊手也隨即將他擊斃。

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