【全國新聞】特朗普槍擊案有更多細節浮出水面 槍手動機未明

【KTSF 張擎鳳報導】

關於特朗普槍擊案有更多的細節正浮出水面,相關官員表示,槍手手機上的內容,顯示了他事前研究了賓夕法尼亞的集會,他手機內也有特朗普與拜登的照片,但做案動機仍然未明。

共和黨聯邦參議員Marsha Blackburn說:「你欠了民眾一個答案。」

最新的調查顯示特朗普槍擊案發生之前,潛在的保安疏忽問題,以及槍手在做案前的活動

調查案件的官員說,槍手Thomas Matthew Crook的手機上有特朗普和拜登的照片。

多個消息人士說,手機的搜索歷史顯示了槍手有嚴重憂鬱症,他研究了兩黨全國代表大會,以及特朗普的日程,但他做案動機仍然未明。

北達科他州共和黨聯邦參議員Kevin Cramer說:「在我看來是勾畫出一個令人不安的年輕人,但看來仍未見明確的動機。」

兩名參議員聽取了本案的簡報,他們說,槍手似乎在競選活動之前,兩次到訪過賓夕凡尼亞州集會現場。

Cramer說:「他有很多事發前的集會場地照片。」

當地WTAE電視台獲得的影片顯示,槍擊事件發生前一小時,集會上有20歲槍手的身影。

當地官員表示,在特朗普上台之前,警方接到了有關一名可疑男性的電話。

Cramer說:「我不清楚的是為什麼特朗普明知附近屋頂上有某種威脅,而仍留在講台上整整幾分鐘。」

有消息指特勤局的狙擊手看到了槍手,但他們何時知道此人是一個威脅仍有待澄清。

前特勤局特工Jonathan Wackrow/Former Secret Service Agent/說:「有某種溝通故障,根據我們的報告,此人表現出典型的攻擊前行為。」

消息指,當時特勤局狙擊手,還有一名特工從旁協助查看周圍狀況,及留意潛在的目標,而槍手所在的位置一帶的房屋,事前經過保安排查清理,該處位於會場135米外,是在特勤局的戒備範圍外,屬於當地警方負責保安的範圍,槍手如何能爬上該處屋頂仍有待調查。

當地警方接報後,一名警員立即在另一名警員的抬舉下,挺身攀上該處屋頂,但槍手見狀轉身用槍指著他,警員於是連忙退縮,槍手跟住向講台開了多槍,而特勤局的狙擊手也隨即將他擊斃。

