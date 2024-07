【灣區新聞】舊金山數百民眾集會反對將Great Highway改造成海濱公園（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

在舊金山(三藩市),數百民眾週四集會,要求市議員殷嘉立撤回將Great Highway改造成海濱公園的提案。

這次抗議活動組織者之一,社區領袖林志斯表示,保證Great Highway開放,對於舊金山的商業,特別是Sunset跟Richmond區的商業非常重要。

林志斯說:「特別是你知道Sunset,還有Richmond的人要出來,就要走這條路,如果走local就會非常的不方便,現在19街就非常的塞車,如果這裡close,沒有了這條路的話,就會像是房屋沒有走火通道一樣。」

有Sunset區民眾表示,是否關閉Great Highway應由該處附近民眾來決定,因為附近居民更了解這一議題。

經營五金店的周紹鋆(Albert Chow)就指出,之前對商戶影響很大的Taraval更新計劃,就沒有認真考慮社區的意見,他擔心這次重蹈覆轍,批評殷嘉立沒有與Sunset區民眾的溝通。

周紹鋆說:「為什麼殷嘉立不就如此重要的主題召開社區會議?」

他呼籲殷嘉立在跟選區民眾達成共識前撤回提案,此外,他也提到殷嘉立在競選時,曾向選民承諾會保證重開Great Highway,對此殷嘉立否認曾作出這樣的承諾。

殷嘉立說:「在我的競選期間,我的網站上表示,那只是暫時的狀況,但我警告人們,預計到2024年,Great Highway南部延伸段,將因海岸侵蝕而關閉,而這就是現在所發生的事,我在兩年前談到,當關閉發生時,有機會在Lincoln和Sloat之間創建永久的海濱公園,所以我一直保持一致。」

Great Highway是連接Richmond跟Sunset的重要通道,住在Richmond地區的劉女士(Athena Liu)表示,自己的中醫醫務生意受到了影響。

劉女士說:「我平時使用Great Highway用的非常的多,我平時的奧克蘭、沙加緬度的病人,我是中醫師,我開中醫診所,他們經常要找我治病,這條公路不太堵,有一條公路在另外一個方向,那個經常很堵,很堵大家沒辦法就要來這邊走。」

她又表示,既然已經建造了公路,又去關閉公路變成公園,十分令人費解。

代表Richmond區的市議員陳詩敏表示,目前GH在週末時,已經是民眾休憩的場所,因此並沒有必要將該處完全轉變為公園。

她也指出,保持Great Highway的開放,對於Richmond民眾來說非常重要。

陳詩敏說:「因為尤其是列治文區,當金門公園一旦封路的時候,我們就沒有地方可以繼續去,直接要去到19 Ave,然後才能出入到北跟南這個方向,所以GH如果不能給車開的話,對我們來說是非常的不方便的。」

她同時表示,Richmond區有退伍軍人醫院,以及若發生緊急狀況時,Great Highway是民眾疏散的重要通道。

她主張將Great Highway靠海的一邊永久關閉,而另外一邊則保持開放,即由雙向四車道變成雙向兩車道。

陳詩敏同時要求殷嘉立公佈改造為海濱公園的預算,以及公佈Lincoln way加裝紅綠燈的預算,以及完工時間。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。