【灣區新聞】舊金山數百民眾集會反對將Great Highway改造成海濱公園（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

在舊金山（三藩市），數百民眾週四集會，要求市議員殷嘉立撤回將Great Highway改造成海濱公園的提案。

這次抗議活動組織者之一，社區領袖林志斯表示，保證Great Highway開放，對於舊金山的商業，特別是Sunset跟Richmond區的商業非常重要。

林志斯說：「特別是你知道Sunset，還有Richmond的人要出來，就要走這條路，如果走local就會非常的不方便，現在19街就非常的塞車，如果這裡close，沒有了這條路的話，就會像是房屋沒有走火通道一樣。」

有Sunset區民眾表示，是否關閉Great Highway應由該處附近民眾來決定，因為附近居民更了解這一議題。

經營五金店的周紹鋆（Albert Chow）就指出，之前對商戶影響很大的Taraval更新計劃，就沒有認真考慮社區的意見，他擔心這次重蹈覆轍，批評殷嘉立沒有與Sunset區民眾的溝通。

周紹鋆說：「為什麼殷嘉立不就如此重要的主題召開社區會議？」

他呼籲殷嘉立在跟選區民眾達成共識前撤回提案，此外，他也提到殷嘉立在競選時，曾向選民承諾會保證重開Great Highway，對此殷嘉立否認曾作出這樣的承諾。

殷嘉立說：「在我的競選期間，我的網站上表示，那只是暫時的狀況，但我警告人們，預計到2024年，Great Highway南部延伸段，將因海岸侵蝕而關閉，而這就是現在所發生的事，我在兩年前談到，當關閉發生時，有機會在Lincoln和Sloat之間創建永久的海濱公園，所以我一直保持一致。」

Great Highway是連接Richmond跟Sunset的重要通道，住在Richmond地區的劉女士（Athena Liu）表示，自己的中醫醫務生意受到了影響。

劉女士說：「我平時使用Great Highway用的非常的多，我平時的奧克蘭、沙加緬度的病人，我是中醫師，我開中醫診所，他們經常要找我治病，這條公路不太堵，有一條公路在另外一個方向，那個經常很堵，很堵大家沒辦法就要來這邊走。」

她又表示，既然已經建造了公路，又去關閉公路變成公園，十分令人費解。

代表Richmond區的市議員陳詩敏表示，目前GH在週末時，已經是民眾休憩的場所，因此並沒有必要將該處完全轉變為公園。

她也指出，保持Great Highway的開放，對於Richmond民眾來說非常重要。

陳詩敏說：「因為尤其是列治文區，當金門公園一旦封路的時候，我們就沒有地方可以繼續去，直接要去到19 Ave，然後才能出入到北跟南這個方向，所以GH如果不能給車開的話，對我們來說是非常的不方便的。」

她同時表示，Richmond區有退伍軍人醫院，以及若發生緊急狀況時，Great Highway是民眾疏散的重要通道。

她主張將Great Highway靠海的一邊永久關閉，而另外一邊則保持開放，即由雙向四車道變成雙向兩車道。

陳詩敏同時要求殷嘉立公佈改造為海濱公園的預算，以及公佈Lincoln way加裝紅綠燈的預算，以及完工時間。

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