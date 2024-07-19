【灣區新聞】Santa Cruz南部海灘兩人被大浪捲走 搶救無效身亡

【KTSF 黃恩光報導】

Santa Cruz南部一個海灘發生有人遇溺死亡的意外，大浪捲走兩個站在海邊石頭上的人，他們從海裡獲救之後，經搶救無效身亡。

發生意外的地點是Santa Cruz南部的Mitchell’s Cove海灘，在West Cliff Drive夾David Way一帶，當地消防局發布的消息指出，週二下午6點，有幾個目擊者報警指，有兩個人在石頭上被波浪捲走，救援隊伍趕到後，將落水的人打撈上岸，不斷搶救，但是已無法挽回兩人的生命。

消防部門提醒大家，注意潮漲時段，因為潮漲，加上從南方湧來的浪潮往往攜帶大量能量，會造成潛藏浪Sneaker waves，也稱為”鬼浪”或”流浪波”。

國家氣象局的這段短片顯示，潛藏浪是意外出現的巨大而強勁的海浪，這些海浪往往在看似平靜的海面上毫無預警地出現，遠遠超出正常波浪撲上岸的範圍，令人防不勝防，對海灘上的人和寵物構成重大危險，可能會將人們捲入海中，導致受傷，甚至死亡。

當局呼籲大家到海灘玩的時候，避免站在海邊石頭上，以及不要背對著海洋。

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