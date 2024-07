【灣區新聞】Santa Cruz南部海灘兩人被大浪捲走 搶救無效身亡

【KTSF 黃恩光報導】

Santa Cruz南部一個海灘發生有人遇溺死亡的意外,大浪捲走兩個站在海邊石頭上的人,他們從海裡獲救之後,經搶救無效身亡。

發生意外的地點是Santa Cruz南部的Mitchell’s Cove海灘,在West Cliff Drive夾David Way一帶,當地消防局發布的消息指出,週二下午6點,有幾個目擊者報警指,有兩個人在石頭上被波浪捲走,救援隊伍趕到後,將落水的人打撈上岸,不斷搶救,但是已無法挽回兩人的生命。

消防部門提醒大家,注意潮漲時段,因為潮漲,加上從南方湧來的浪潮往往攜帶大量能量,會造成潛藏浪Sneaker waves,也稱為”鬼浪”或”流浪波”。

國家氣象局的這段短片顯示,潛藏浪是意外出現的巨大而強勁的海浪,這些海浪往往在看似平靜的海面上毫無預警地出現,遠遠超出正常波浪撲上岸的範圍,令人防不勝防,對海灘上的人和寵物構成重大危險,可能會將人們捲入海中,導致受傷,甚至死亡。

當局呼籲大家到海灘玩的時候,避免站在海邊石頭上,以及不要背對著海洋。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。