海灣大橋(Bay Bridge)週四下午發生兩車相撞意外,一名涉案司機事後逃走,從橋上跳落海中,海警最終將他救起。

根據加州公路巡警(CHP),下午約2時17分,海灣大橋東行線發生兩車相撞,其中一輛車在相撞後翻側,涉事司機爬出來,試圖向金銀島以東方向逃跑,越過橋上的欄桿跳入海中,當局出動海岸巡警將他救起,目前尚不清楚他的傷勢。

涉案的另一輛汽車的司機則未有受傷,兩輛車中均無其他乘客,事件仍然調查中。

