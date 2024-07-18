【全國新聞】特朗普競選拍檔萬斯首次向全國發表提名演說

【KTSF 張麗月報導】

共和黨全國代表大會第三日，聚焦於特朗普競選拍檔萬斯（JD Vance）首次向全國發表提名演說。

俄亥俄州聯邦參議員萬斯，週三在共和黨全國代表大會上正式接受黨內提名，做副總統候選人，並且首次向全國自我介紹，他近年來才在政壇冒起，現時已經成為明日之星，很多美國民眾是首次直接聽到他發言，而且是以特朗普的競選拍檔身份在大會上發言。

萬斯說：「我向特朗普總統打趣說，我對今晚很感興奮，沒打算掃興，但若掃興都已太遲，他做了選擇，是吧？是正式的了。」

萬斯在2016年從政初期曾表明反對特朗普，到2021年競選聯邦參議員時才改變，並得到特朗普的支持。

週三晚他為特朗普辯護，批評美國媒體猛講大話，抹黑特朗普，而特朗普堅持戰鬥，他呼應特朗普在墮胎、移民及選舉公正等議題上的立場。

萬斯本身的政治立場也屬於右翼保守派，令他受到注意的是，他在2016年發表一本類似回憶錄書，名為《Hillbilly Elegy》，意思是《絕望者哀歌》，講述他童年及青少年時期，不僅自身的家庭破碎，父母離異，母親吸毒，他生活所在的地區，白人勞工也處於窮困境況，充斥各種犯罪活動，但他下決心擺脫這種環境，努力向上，在參軍之後繼續求學，最後取得耶魯大學法律博士學位，並且在科技及金融界取得成就。

特朗普在介紹他的時候，就特別提到他關懷地下層勞工，尤其是白人勞工的生計處境，而這個也是他在俄亥俄州冒出頭角的主要原因，俄亥俄州是關鍵搖擺州份，手中的十幾張選舉人票，可能會左右11月的總統選舉結果。

輿論界關注萬斯的反墮胎立場，同俄亥俄州多數選民支持墮胎權寫入州憲法的立場，是否會影響他與特朗普的勝算，面對這個可能性，萬斯對墮胎問題的立場也有所調整，他最近就表示認同特朗普附和聯邦最高法院的裁決，認為婦女應該有權使用墮胎藥Mifepristone。

萬斯這次備受巨大關注，另一原因是他年輕，只有39歲，在上了年紀的兩黨總統候選人的襯托下，被認為特別有意義，因為這個代表共和黨完成時代更替，如果特朗普再次當選總統，而萬一有不測時由萬斯接替，他就會成為美國最年輕的總統。

在發生特朗普槍擊案之後，萬斯在共和黨大會上自然也表示當時他有幾震驚，他讚揚特朗普在遭槍擊後，呼籲大家冷靜和團結，是真正領袖的做法。

萬斯說：「他（特朗普）呼籲全國團結，他呼籲冷靜，凸顯出領導才能，我的朋友。」

在其他問題上他的立場也同共和黨一致，包括他支持國會撥款完成美墨邊境圍牆，以及支持油氣工業，而在這個行業是俄亥俄的經濟支柱，他因此批評拜登的能源政策，在大力補貼其他再生能源之餘，還貶低美國最可靠的油氣能源，他因此也反對政府只顧鼓勵向電動車過渡。

另外，萬斯與太太Usha在共和黨代表大會上亮相，Usha也成為備受關注的人物。

Usha比萬斯小一歲，她是印度移民後代，生長在南加州聖地牙哥，父母都是專業人士，她父親是工程師，母親是生物學家，她自己就是大律師，先後在耶魯大學及英國劍橋大學取得哲學與法律學位，她是在耶魯大學認識萬斯。

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