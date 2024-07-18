【全國新聞】特朗普競選拍檔萬斯首次向全國發表提名演說

July 18, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
萬斯 (United States Congress / 資料圖片)

【KTSF 張麗月報導】

共和黨全國代表大會第三日，聚焦於特朗普競選拍檔萬斯（JD Vance）首次向全國發表提名演說。

俄亥俄州聯邦參議員萬斯，週三在共和黨全國代表大會上正式接受黨內提名，做副總統候選人，並且首次向全國自我介紹，他近年來才在政壇冒起，現時已經成為明日之星，很多美國民眾是首次直接聽到他發言，而且是以特朗普的競選拍檔身份在大會上發言。

萬斯說：「我向特朗普總統打趣說，我對今晚很感興奮，沒打算掃興，但若掃興都已太遲，他做了選擇，是吧？是正式的了。」

萬斯在2016年從政初期曾表明反對特朗普，到2021年競選聯邦參議員時才改變，並得到特朗普的支持。

週三晚他為特朗普辯護，批評美國媒體猛講大話，抹黑特朗普，而特朗普堅持戰鬥，他呼應特朗普在墮胎、移民及選舉公正等議題上的立場。

萬斯本身的政治立場也屬於右翼保守派，令他受到注意的是，他在2016年發表一本類似回憶錄書，名為《Hillbilly Elegy》，意思是《絕望者哀歌》，講述他童年及青少年時期，不僅自身的家庭破碎，父母離異，母親吸毒，他生活所在的地區，白人勞工也處於窮困境況，充斥各種犯罪活動，但他下決心擺脫這種環境，努力向上，在參軍之後繼續求學，最後取得耶魯大學法律博士學位，並且在科技及金融界取得成就。

特朗普在介紹他的時候，就特別提到他關懷地下層勞工，尤其是白人勞工的生計處境，而這個也是他在俄亥俄州冒出頭角的主要原因，俄亥俄州是關鍵搖擺州份，手中的十幾張選舉人票，可能會左右11月的總統選舉結果。

輿論界關注萬斯的反墮胎立場，同俄亥俄州多數選民支持墮胎權寫入州憲法的立場，是否會影響他與特朗普的勝算，面對這個可能性，萬斯對墮胎問題的立場也有所調整，他最近就表示認同特朗普附和聯邦最高法院的裁決，認為婦女應該有權使用墮胎藥Mifepristone。

萬斯這次備受巨大關注，另一原因是他年輕，只有39歲，在上了年紀的兩黨總統候選人的襯托下，被認為特別有意義，因為這個代表共和黨完成時代更替，如果特朗普再次當選總統，而萬一有不測時由萬斯接替，他就會成為美國最年輕的總統。

在發生特朗普槍擊案之後，萬斯在共和黨大會上自然也表示當時他有幾震驚，他讚揚特朗普在遭槍擊後，呼籲大家冷靜和團結，是真正領袖的做法。

萬斯說：「他（特朗普）呼籲全國團結，他呼籲冷靜，凸顯出領導才能，我的朋友。」

在其他問題上他的立場也同共和黨一致，包括他支持國會撥款完成美墨邊境圍牆，以及支持油氣工業，而在這個行業是俄亥俄的經濟支柱，他因此批評拜登的能源政策，在大力補貼其他再生能源之餘，還貶低美國最可靠的油氣能源，他因此也反對政府只顧鼓勵向電動車過渡。

另外，萬斯與太太Usha在共和黨代表大會上亮相，Usha也成為備受關注的人物。

Usha比萬斯小一歲，她是印度移民後代，生長在南加州聖地牙哥，父母都是專業人士，她父親是工程師，母親是生物學家，她自己就是大律師，先後在耶魯大學及英國劍橋大學取得哲學與法律學位，她是在耶魯大學認識萬斯。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*