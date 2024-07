【全國新聞】特朗普競選拍檔萬斯首次向全國發表提名演說

【KTSF 張麗月報導】

共和黨全國代表大會第三日,聚焦於特朗普競選拍檔萬斯(JD Vance)首次向全國發表提名演說。

俄亥俄州聯邦參議員萬斯,週三在共和黨全國代表大會上正式接受黨內提名,做副總統候選人,並且首次向全國自我介紹,他近年來才在政壇冒起,現時已經成為明日之星,很多美國民眾是首次直接聽到他發言,而且是以特朗普的競選拍檔身份在大會上發言。

萬斯說:「我向特朗普總統打趣說,我對今晚很感興奮,沒打算掃興,但若掃興都已太遲,他做了選擇,是吧?是正式的了。」

萬斯在2016年從政初期曾表明反對特朗普,到2021年競選聯邦參議員時才改變,並得到特朗普的支持。

週三晚他為特朗普辯護,批評美國媒體猛講大話,抹黑特朗普,而特朗普堅持戰鬥,他呼應特朗普在墮胎、移民及選舉公正等議題上的立場。

萬斯本身的政治立場也屬於右翼保守派,令他受到注意的是,他在2016年發表一本類似回憶錄書,名為《Hillbilly Elegy》,意思是《絕望者哀歌》,講述他童年及青少年時期,不僅自身的家庭破碎,父母離異,母親吸毒,他生活所在的地區,白人勞工也處於窮困境況,充斥各種犯罪活動,但他下決心擺脫這種環境,努力向上,在參軍之後繼續求學,最後取得耶魯大學法律博士學位,並且在科技及金融界取得成就。

特朗普在介紹他的時候,就特別提到他關懷地下層勞工,尤其是白人勞工的生計處境,而這個也是他在俄亥俄州冒出頭角的主要原因,俄亥俄州是關鍵搖擺州份,手中的十幾張選舉人票,可能會左右11月的總統選舉結果。

輿論界關注萬斯的反墮胎立場,同俄亥俄州多數選民支持墮胎權寫入州憲法的立場,是否會影響他與特朗普的勝算,面對這個可能性,萬斯對墮胎問題的立場也有所調整,他最近就表示認同特朗普附和聯邦最高法院的裁決,認為婦女應該有權使用墮胎藥Mifepristone。

萬斯這次備受巨大關注,另一原因是他年輕,只有39歲,在上了年紀的兩黨總統候選人的襯托下,被認為特別有意義,因為這個代表共和黨完成時代更替,如果特朗普再次當選總統,而萬一有不測時由萬斯接替,他就會成為美國最年輕的總統。

在發生特朗普槍擊案之後,萬斯在共和黨大會上自然也表示當時他有幾震驚,他讚揚特朗普在遭槍擊後,呼籲大家冷靜和團結,是真正領袖的做法。

萬斯說:「他(特朗普)呼籲全國團結,他呼籲冷靜,凸顯出領導才能,我的朋友。」

在其他問題上他的立場也同共和黨一致,包括他支持國會撥款完成美墨邊境圍牆,以及支持油氣工業,而在這個行業是俄亥俄的經濟支柱,他因此批評拜登的能源政策,在大力補貼其他再生能源之餘,還貶低美國最可靠的油氣能源,他因此也反對政府只顧鼓勵向電動車過渡。

另外,萬斯與太太Usha在共和黨代表大會上亮相,Usha也成為備受關注的人物。

Usha比萬斯小一歲,她是印度移民後代,生長在南加州聖地牙哥,父母都是專業人士,她父親是工程師,母親是生物學家,她自己就是大律師,先後在耶魯大學及英國劍橋大學取得哲學與法律學位,她是在耶魯大學認識萬斯。

