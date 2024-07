【KTSF】

舊金山(三藩市)警方正在尋找一名男子,他涉嫌妨礙一輛Waymo汽車前進,跟着又襲擊一名拍攝事件的路人。

案發於7月5號凌晨1點左右,在Buchanan街2300路段,一名男子妨礙一輛Waymo無人駕駛的士前進,當時車上有一名乘客。

另外一名在場的男子,用手機將事發經過拍攝下來,然後試圖叫男疑犯讓Waymo汽車離開,這時男疑犯撲向拍攝男子,將他推到在地,並且襲擊他,導致他受重傷,頭骨骨折,襲擊者其後逃去。

警方到場時發現受害者失去知覺,要將他送院留醫。

舊金山警方呼籲有消息的民眾致電415-575-4444,以便協助調查。

